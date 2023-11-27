Судья кулинарного проекта "Мастер Шеф" Владимир Ярославский поделился рецептом, который он когда-то подсмотрел у одного итальянского повара.

Звезда "Мастер Шеф" Владимир Ярославский показал достаточно необычный, но невероятно вкусный рецепт тирамису.

Для этого рецепта "Мастер Шеф" Владимир Ярославский берет следующие ингредиенты:

500 г сыра маскарпоне (можно заменить 50% маскарпоне сливками жирностью более 30% — просто смешиваем и взбиваем холодные сливки с маскарпоне в стоячую пену)

10 г молотого кофе

6 яиц (примерно 200 г белков и 100 г желтков)

130 г сахара

200 г готового фильтр-кофе или американо (не крепкого)

30 г амаретто или коньяка

2 упаковки печенья савоярди

какао или молочный шоколад на присыпку





"Мастер Шеф" Владимир Ярославский заранее достает маскарпоне из холодильника, чтобы он не был холодным, добавляет молотый кофе и лопаткой разминает смесь.

Холодные белки сначала смешиваем с щепоткой соли до легкой пены, а затем добавляем 120 г сахара и взбиваем в стоячую пену.

Желтки "Мастер Шеф" Владимир Ярославский отдельно сбивает с 10 г сахара ручным блендером к пене.

В маскарпоне добавляем взбитые желтки и перемешиваем венчиком. После этого в три приема добавляем взбитые белки, осторожно вмешиваем их венчиком – и крем готов.

Готовый кофе просто смешиваем с амаретто или коньяком.





Осталось собрать тирамису. На дно формы, бокала или стакана выкладываем немного крема, пропитываем печенье савоярди в смеси кофе с амаретто и выкладываем на крем, сверху снова покрываем все кремом. По желанию количество слоев можно увеличивать.

Сверху тирамису обычно посыпают какао-порошком, но "Мастер Шеф" Владимир Ярославский предлагает заменить его тертым молочным шоколадом.

Даем десерту постоять в холодильнике 4-6 часов – и можно смаковать.

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