Звезда "Мастер Шеф" Владимир Ярославский показал достаточно необычный, но невероятно вкусный рецепт тирамису.

Для этого рецепта "Мастер Шеф" Владимир Ярославский берет следующие ингредиенты:

  • 500 г сыра маскарпоне (можно заменить 50% маскарпоне сливками жирностью более 30% — просто смешиваем и взбиваем холодные сливки с маскарпоне в стоячую пену)
  • 10 г молотого кофе
  • 6 яиц (примерно 200 г белков и 100 г желтков)
  • 130 г сахара
  • 200 г готового фильтр-кофе или американо (не крепкого)
  • 30 г амаретто или коньяка
  • 2 упаковки печенья савоярди
  • какао или молочный шоколад на присыпку

Владимир Ярославский

"Мастер Шеф" Владимир Ярославский заранее достает маскарпоне из холодильника, чтобы он не был холодным, добавляет молотый кофе и лопаткой разминает смесь.

Холодные белки сначала смешиваем с щепоткой соли до легкой пены, а затем добавляем 120 г сахара и взбиваем в стоячую пену.

Желтки "Мастер Шеф" Владимир Ярославский отдельно сбивает с 10 г сахара ручным блендером к пене.

В маскарпоне добавляем взбитые желтки и перемешиваем венчиком. После этого в три приема добавляем взбитые белки, осторожно вмешиваем их венчиком – и крем готов.

Готовый кофе просто смешиваем с амаретто или коньяком.

Владимир Ярославский

Осталось собрать тирамису. На дно формы, бокала или стакана выкладываем немного крема, пропитываем печенье савоярди в смеси кофе с амаретто и выкладываем на крем, сверху снова покрываем все кремом. По желанию количество слоев можно увеличивать.

Сверху тирамису обычно посыпают какао-порошком, но "Мастер Шеф" Владимир Ярославский предлагает заменить его тертым молочным шоколадом.

Даем десерту постоять в холодильнике 4-6 часов – и можно смаковать.

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