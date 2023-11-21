Ведущий проекта "Пекельні борошна", кулинарный эксперт, звезда "Мастер Шеф" Евгений Клопотенко вместе с Юлией Саниной показал рецепт чудесного блюда из рыбы.

Евгений Клопотенко в эфире кулинарного проекта "Пекельні борошна", звездной гостьей которого стала популярная певица, фронтвумен группы The Hardkiss Юлия Санина, решил приготовить запеченную форель с бэкмесом (сиропом из арбуза). Шоу вышло на YouTube-канале "СТБ" (чтобы посмотреть видео, пролистайте вниз).

Для этого рецепта Евгений Клопотенко берет следующие ингредиенты:

арбуз – 1 шт.

форель - 2 шт.

брынза по вкусу

соль и перец по вкусу

сок лимона – 1-2 ст. л.

тимьян по вкусу

растительное масло – 1 ст. л.

Сначала Евгений Клопотенко моет арбуз, чистит его от кожуры, а мякоть перебивает с помощью блендера до однородности. Процеживаем перебитый арбуз через сито, чтобы избавиться от косточек.

Арбузный сок выливаем в кастрюлю и варим 3-4 часа (или готовим на паровой бане примерно 12 часов).

Дальше Евгений Клопотенко берется готовить рыбу. Выпотрошенную форель со всех сторон солим и перчим, добавляем лимонный сок и тимьян. После этого фаршируем рыбу брынзой.





Выкладываем фаршированную форель в форму для запекания, смазанную растительным маслом, и отправляем рыбу в разогретую до 180 градусов духовку примерно на 20 минут.

Перед подачей Евгений Клопотенко смазывает запеченную форель бэкмесом. Это блюдо будет отличным вариантом либо для праздничного стола, либо для романтического ужина.

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