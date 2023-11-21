Большая часть КАБов не сбрасывается с территории россии, и основные зоны воздействия – Черниговская, Сумская и Харьковская области – за последние сутки не подверглись таким атакам. Военный эксперт Олег Жданов высказал свое мнение о возможности использования американских истребителей F-16 Вооруженными Силами Украины для сбивания российских самолетов, сбрасывающих корректируемые авиационные бомбы (КАБы) на украинские территории.

Жданов подчеркнул, что основная часть КАБов сбрасывается на линии фронта, направленно по украинским войскам. Он указал на ситуацию в Авдеевке, где, по его словам, происходит массированное применение КАБов, и российские самолеты находятся в украинском воздушном пространстве.

"Три области у нас страдают - Черниговская, Сумская и Харьковская. И то за прошедшие сутки там не было применения. Основная масса КАБов сбрасывается на линии фронта, по нашим войскам.

Партнеры Украины не будут возражать против использования истребителей F-16 против российской авиации. Рано или поздно Западу придется признать возможность ударов по территории россии с применением западного вооружения" - делится эксперт.

Также эксперт сообщал, наши защитники закрепляют свое присутствие на захваченных позициях и наносят эффективные атаки в ответ на вражеские провокации. Вдобавок, на Херсонском направлении украинские военные активно ведут контрбатарейную борьбу, причиняя ущерб противнику в его тылу.

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