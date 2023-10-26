Военный эксперт Олег Жданов рассказал, что ждать во время блэкаута в Украине людям этой зимой. Об этом эксперт сообщил специалист в эфире Politeka Online.

"Главный фактор - у россии нет такого количества ракет, как в прошлом году. И хотя год назад Украина уже ощущала, что такое блэкаут, но тогда была и погода другая. Я думаю, что российская федерация и ее командование ждет низких температур и холодов", - рассказал эксперт.

Специалист добавил, что сейчас блэкаут будет ощущаться не так чувствительно. При этом в такую погоду проводить ремонты можно более быстрее и эффективней.

Не стоит забывать, что Украина практически полностью восстановила свои энергетические мощности и успела накопить за этот период запасные части для будущих ремонтов. Из них только трансформаторов было закуплено 100 штук, часть из которых находится в Украине,а вторая часть у границы, чтобы не попали под обстрелы.



Также третьий фактор, который поможет пережить Украине эту зиму - усиление ПВО. Только за последнюю неделю украинские защитники неба смогли сбить больше 90% дронов и ракет, которые были запущены по Украине. А среди дронов были сбиты практически все 100% летательных объектов.

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