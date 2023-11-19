Евгений Клопотенко в эфире кулинарного проекта "Пекельні борошна" по просьбе известной украинской певицы, фронтвумен группы The Hardkiss Юлии Саниной предложил аутентичное украинское блюдо на замену обычному картофельному пюре.

Клопотенко решил приготовить толчанку. Шоу вышло на YouTube-канале "СТБ" (чтобы посмотреть видео, пролистайте вниз).

Для этого рецепта Евгений Клопотенко берет следующие ингредиенты:

картофель – 4 шт.

фасоль – 100 г

лук – 1 шт.

сливочное масло – 50 г

мак – 2 ст. л.

соль

растительное масло

Сначала Евгений Клопотенко чистит, моет, нарезает небольшими кусочками и отваривает картофель в подсоленной воде до готовности. Чтобы толчанка получилась еще вкуснее и ароматнее, шеф-повар советует добавить в картофель во время варки немного мелко нарезанного лука или чеснока.

Фасоль варим примерно 1,5 часа без предварительного замачивания и без добавления соли.

Далее Евгений Клопотенко чистит, нарезает кубиком лук и обжаривает его на растительном масле до золотистости.

Из картофеля и фасоли сливаем воду. К отварному картофелю добавляем фасоль, обжаренный лучок, сливочное масло и хорошо все толчем. По желанию можно добавить еще соли.

Когда все готово, Евгений Клопотенко добавляет две ложки мака и снова хорошо перемешивает смесь. Мак придаст толчанке приятный хруст.

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