Чтение одной карты Таро для всех знаков Зодиака уже здесь, предсказания с использованием нумерологии и астрологии.

Гороскоп карт Таро для каждого знака зодиака доступен на 19 ноября. Карты Таро на сегодня откроют вам много ценной информации, которую вы можете использовать для проницательности и мудрости. Что приготовил вашему знаку сегодняшний гороскоп Таро?

В нашем мире происходит так много всего, что невозможно не иметь и внутренней реакции.

Но что принесет вашему знаку зодиака чтение Таро по одной карте? Читай дальше.

Узнайте, что готовит вам ежедневное чтение карт Таро для вашего знака зодиака 19 ноября.

Овен (21 марта – 19 апреля)

Карта Таро: Двойка Мечей.

Пришло время выбирать: логика или любовь? Вы должны знать, чего хочет ваше сердце, и вам важно копать, пока вы не найдете это место покоя при принятии такого рода решений.

Телец (20 апреля – 20 мая)

Карта Таро: Двойка Жезлов.

Имейте непредвзятость и открытое сердце. Ваше понимание ситуации, с которой вы столкнулись, находится в процессе. Вы только начинаете этот путь и вскоре обнаружите, что это время жизни было формированием характера.

Близнецы (21 мая – 20 июня)

Карта Таро: Справедливость

Отстранитесь от результата, Близнецы. Позвольте себе шанс увидеть, что делает Вселенная без вашего участия. Позвольте судьбе дать вам то, что вам нужно, без каких-либо условий.

Рак (21 июня – 22 июля)

Карта Таро: Паж Пентаклей, перевернутая.

Сосредоточьтесь на идеалах любви, Рак. Когда ты встречаешь человека, который думает и любит так же, как ты, это волшебное приключение.

У вас есть возможность поднять уровень любящей доброты до желаемых высот, потому что вы больше не мечтаете в одиночестве.

Лев (23 июля – 22 августа)

Карта Таро: Король Мечей, перевернутая.

Тебе не обязательно сражаться в каждой битве, Лео. Вы приносите в свою жизнь то, о чем думали каждый день. Итак, проявляйте более высокие вещи, такие как любовь, верность и дружба.

Дева (23 августа – 22 сентября)

Карта Таро: Иерофант.

Старые пути не означают, что они лучшие, Дева. Живите настоящим моментом, даже если это означает, что вам придется принять новый способ ведения дел. Прямо сейчас столь многие изменения могут не иметь смысла, но в конечном итоге они будут.

Весы (23 сентября – 22 октября)

Карта Таро: Влюбленные.

Решите, чего вы хотите, когда дело касается любви: нового или того, что вам уже предлагали. Всегда соблазнительно думать, что кто-то, кого вы еще не поняли, может стать лучшим партнером.

Но в отношениях, в которых вы сейчас находитесь, еще есть что изучить, так почему бы не попытаться углубиться в то, чем вам уже повезло.

Скорпион (23 октября – 21 ноября)

Карта Таро: Шестерка Кубков, перевернутая.

Знай себе цену, Скорпион. Вам может казаться, что другие не относятся к вам так, как следует, и в такие времена очень важно быть добрым к себе.

Стрелец (22 ноября – 21 декабря)

Карта Таро: Дьявол, перевернутая.

Сейчас ты можешь воплотить в своей жизни все, что хочешь, Стрелец. Подумайте ясно и обдумайте, что вам нужно в жизни, и призовите это к себе тем, что вы говорите, делаете и предпринимаете действия.

Козерог (22 декабря – 19 января)

Карта Таро: Туз Жезлов.

Козерог, когда ты готов позволить Вселенной взять верх, к тебе приходит радость. Всегда хорошо, когда ты можешь совершать небольшие поступки доверия, которые строят твою жизнь так, как ты хочешь.

Водолей (20 января – 18 февраля)

Карта Таро: Император.

Каждый ваш шаг приближает вас к надежде или от нее. Вам не нужно бороться за то, во что вы не верите. Сохраните свою энергию для тех случаев, когда вы чувствуете, что должны быть верны себе.

Рыбы (19 февраля – 20 марта)

Карта Таро: Паж Мечей, перевернутая.

К плохим и хорошим новостям сейчас можно относиться одинаково. Вы можете оценить истинность ситуации вместо того, чтобы судить о ее реальности. Лучше всего знать, где вы находитесь.

Источник: yourtango.

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