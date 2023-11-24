Победительница третьего сезона проекта "МастерШеф" Ольга Мартыновская рассказала в социальной сети, как побаловать себя вкусным сыром, сделанным дома. Чтобы побаловать себя сырниками, запеканками или ватрушками к чаю, можно приготовить творог дома. "Мастер Шеф" Мартыновская поделилась своим рецептом домашнего кисломолочного сыра на своей странице в социальной сети.

"Мастер Шеф" Мартыновская рекомендует использовать фермерское молоко, и, если оно недоступно, можно взять магазинное молоко, которое хранится в холодильнике. Процесс приготовления творога включает в себя несколько шагов:

Ингредиенты:

1,5 литра молока (желательно фермерского, но также подойдет магазинное, стоящее в холодильнике);

3 столовые ложки сметаны.

Приготовление:

Шаг 1/3

В молоко добавляем сметану и оставляем на ночь при комнатной температуре (20-25℃). Можно оставить кастрюлю на кухне, чтобы бактерии размножились, и утром можно было приступать к приготовлению творога. Важно не перегревать молоко, чтобы оно не перекисло, делится "Мастер Шеф" Мартыновская.

Шаг 2/3 2. Утром проверяем молоко: если оно превратилось в однородный сгусток с видимой водичкой у стенок, можно приступать к приготовлению творога. Ставим кастрюлю на очень медленный огонь и нагреваем до температуры 42-48℃. Важно не допустить перегрева, чтобы творог не получился кислым, также добавляет "Мастер Шеф" Мартыновская.

Шаг 3/3 3. "Мастер Шеф" Мартыновская поделилась после, нагреваем, выключаем плиту и оставляем творог остывать. Когда он станет едва теплым (или холодным), перекладываем его на марлю или вафельное полотенце, подвешиваем и оставляем полностью стечь.

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