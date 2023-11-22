"Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво и Елизавета Глинская объединили в одном рецепте тирамису и лимонный чизкейк.

Звезды проекта "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво и Елизавета Глинская предложили оригинальную версию известного итальянского десерта, но схожую с лимонным чизкейком — лимонное тирамису.

Звезды "Мастер Шеф" для этого рецепта берут следующие ингредиенты (на форму 26х21х6 см):

• Савоярди – 24 шт.

• Цедра одного лимона

• Листики мяты

Сироп для пропитки:

• Вода – 200 мл

• Лимонный сок – 80 мл

• Ликер Лимончелло – 50 мл

• Сахар – 200 г

Просто смешиваем ингредиенты для сиропа в ковше, доводим до кипения и оставляем охлаждаться.

Лимонный курд:

• Лимонный сок – 150 мл

• Цедра 3-х лимонов

• Яйца – 150 г

• Сахар – 150 г

• Сливочное масло – 120 г

Лимонный фреш вместе с цедрой "Мастер Шеф" доводит до кипения, а затем процеживает. В миске смешиваем яйца, сахар и процеженный сок, а затем переливаем в ковш, ставим на средний огонь и доводим до кипения, постоянно помешивая венчиком.

Снимаем массу с плиты, переливаем в мерный стакан, добавляем кубики холодного сливочного масла и перемешиваем лопаткой до однородности. Готовый лимонный курд также оставляем охлаждаться.

Для крема из маскарпоне "Мастер Шеф" Хименес-Браво и Лиза Глинская берут и взбивают миксером до устойчивой массы:

• Маскарпоне – 250 г

• Сливки жирностью 30-33% – 600 мл

• Сахарная пудра – 150 г

Теперь переходим к сборке лимонного тирамису. Пропитываем савоярди сиропом, выкладываем на дно формы, затем выкладываем слой крема и слой курда.

Для декора "Мастер Шеф" Хименес-Браво и Лиза Глинская перекладывают немного крема в кондитерский мешок с круглой насадкой и отсаживают его поверх курда, а сверху посыпают лимонной цедрой и добавляют листики мяты.

Ставим тирамису на несколько часов в холодильник – и можно смаковать.

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