Звезды проекта "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво и Елизавета Глинская предложили оригинальную версию известного итальянского десерта, но схожую с лимонным чизкейком — лимонное тирамису.
Звезды "Мастер Шеф" для этого рецепта берут следующие ингредиенты (на форму 26х21х6 см):
• Савоярди – 24 шт.
• Цедра одного лимона
• Листики мяты
Сироп для пропитки:
• Вода – 200 мл
• Лимонный сок – 80 мл
• Ликер Лимончелло – 50 мл
• Сахар – 200 г
Просто смешиваем ингредиенты для сиропа в ковше, доводим до кипения и оставляем охлаждаться.
Лимонный курд:
• Лимонный сок – 150 мл
• Цедра 3-х лимонов
• Яйца – 150 г
• Сахар – 150 г
• Сливочное масло – 120 г
Лимонный фреш вместе с цедрой "Мастер Шеф" доводит до кипения, а затем процеживает. В миске смешиваем яйца, сахар и процеженный сок, а затем переливаем в ковш, ставим на средний огонь и доводим до кипения, постоянно помешивая венчиком.
Снимаем массу с плиты, переливаем в мерный стакан, добавляем кубики холодного сливочного масла и перемешиваем лопаткой до однородности. Готовый лимонный курд также оставляем охлаждаться.
Для крема из маскарпоне "Мастер Шеф" Хименес-Браво и Лиза Глинская берут и взбивают миксером до устойчивой массы:
• Маскарпоне – 250 г
• Сливки жирностью 30-33% – 600 мл
• Сахарная пудра – 150 г
Теперь переходим к сборке лимонного тирамису. Пропитываем савоярди сиропом, выкладываем на дно формы, затем выкладываем слой крема и слой курда.
Для декора "Мастер Шеф" Хименес-Браво и Лиза Глинская перекладывают немного крема в кондитерский мешок с круглой насадкой и отсаживают его поверх курда, а сверху посыпают лимонной цедрой и добавляют листики мяты.
Ставим тирамису на несколько часов в холодильник – и можно смаковать.
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