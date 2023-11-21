Победительница третьего сезона проекта "МастерШеф" Ольга Мартыновская делится своим особенным рецептом настроения для праздников — нежных утиных ножек с айвой и имбирем. Рецепт этого блюда она поделилась на своей странице в Инстаграм. По словам "Мастер Шефа" Литвиновой, такой рецепт очень нежный и мясо буквально рассыпается на тарелке.

Ингредиенты:

2 утиные ножки

2 айвы

30 г меда

0,5 см свежего имбиря

100 г лука шалот

5 зубчиков чеснока

50-80 мл белого сухого вина

1/2 лимона

Чабрец

Шалфей

Соль, перец

Шаги приготовления:

Возьмите кастрюлю с толстым дном и высокой теплопроводностью. Сначала обжарьте утиные ножки с обеих сторон на растительном масле, делится "Мастер Шеф" Мартыновская.

Добавьте мелко нарезанный лук шалот, чеснок и ароматные травы. Деглазируйте белым вином и оставьте на 5 минут, чтобы алкоголь испарился. Посолите и поперчите. Накройте крышкой и тушите 30 минут, советует также "Мастер Шеф" Мартыновская.

Нарежьте айву на мелкие кусочки и полейте их лимонным соком. "Мастер Шеф" Мартыновская напомнила, добавьте к утиным ножкам и продолжайте тушить под крышкой на среднем огне еще 15-20 минут в течение 45 минут.

Последние новости Украины:

Напомним, судья "Мастер Шеф" Ольга Мартыновская дала улучшенный рецепт фаршированных помидоров.

Как сообщала Politeka, "Мастер Шеф" Владимир Ярославский дал рецепт вкусного кисло-сладкого соуса.

Также Politeka писала, что Эктор Хименес-Браво из "Мастер Шеф" дал рецепт трендового блюда для завтрака.