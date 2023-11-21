Победительница третьего сезона проекта "МастерШеф" Ольга Мартыновская делится своим особенным рецептом настроения для праздников — нежных утиных ножек с айвой и имбирем. Рецепт этого блюда она поделилась на своей странице в Инстаграм. По словам "Мастер Шефа" Литвиновой, такой рецепт очень нежный и мясо буквально рассыпается на тарелке.

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Ингредиенты:

  • 2 утиные ножки
  • 2 айвы
  • 30 г меда
  • 0,5 см свежего имбиря
  • 100 г лука шалот
  • 5 зубчиков чеснока
  • 50-80 мл белого сухого вина
  • 1/2 лимона
  • Чабрец
  • Шалфей
  • Соль, перец

Шаги приготовления:

Возьмите кастрюлю с толстым дном и высокой теплопроводностью. Сначала обжарьте утиные ножки с обеих сторон на растительном масле, делится "Мастер Шеф" Мартыновская.

Добавьте мелко нарезанный лук шалот, чеснок и ароматные травы. Деглазируйте белым вином и оставьте на 5 минут, чтобы алкоголь испарился. Посолите и поперчите. Накройте крышкой и тушите 30 минут, советует также "Мастер Шеф" Мартыновская.

Нарежьте айву на мелкие кусочки и полейте их лимонным соком. "Мастер Шеф" Мартыновская напомнила, добавьте к утиным ножкам и продолжайте тушить под крышкой на среднем огне еще 15-20 минут в течение 45 минут.

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