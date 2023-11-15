Преобразования ознаменуют начало вашего дня. Не забудьте проверить свой ежедневный прогноз, чтобы понять, придется ли вам испытать эти изменения.

В гороскопе на 16 ноября вы найдете ответ.

ОВЕН

21 марта – 19 апреля

Овен, сегодня вечером ты услышишь предложение, от которого у тебя перехватит дыхание. Хотя приглашение будет очень ярким, вам придется отказаться от других планов, которые вы уже давно запланировали, начиная от ужина с партнером или прогулки с друзьями. Вы действительно взяли на себя обязательства, но все это может подождать до завтра, и этот план — нечто уникальное.

С другой стороны, сегодня может появиться потрясающая возможность трудоустройства, поэтому постарайтесь не отказываться от нее. Это также может означать большие перемены в вашей жизни, например, смену места жительства, но это поможет вам значительно вырасти в профессиональном плане. Хорошо объясните близким, почему вам нужно это сделать, и постарайтесь никого не злить.

ТЕЛЕЦ

20 апреля – 20 мая

Телец, сегодня перед тобой открывается возможность провести невероятный день в окружении тех людей, которых ты ценишь и обожаешь. Вы могли бы даже провести свободное время с человеком, который вам так нравится и которого вы дразнили несколько месяцев. Возможно, они, наконец, сдадутся и будут готовы пойти с вами на свидание.

Судьба капризна, и когда вы увидите, что этот человек доступен, вы можете немного потерять интерес. У этого есть четкое название: вы боитесь обязательств. Но эй, помедленнее! Вы просто выпьете кофе и познакомитесь поближе, никто не заставляет вас завтра выходить замуж!

Сегодня отличный день для вас, чтобы отбросить свои страхи и встретиться с этим человеком без какой-либо перспективы. Посмотрите, что может предложить эта дата. Возможно, это даже окажется более чудесным, чем вы думаете.

БЛИЗНЕЦЫ

21 мая – 20 июня

Близнецы, у вас ужасная привычка ожидать, что другие сделают все за вас. Если вы хотите достичь определенной цели, вам придется бороться изо всех сил, чтобы добиться этого.

Если вы сохраните позитивный и боевой настрой, судьба и Вселенная вознаградят вас, дав вам то, за что вы так упорно боролись. Начните планировать свою жизнь сегодня с единственной целью: достичь всего, чего вы намеревались достичь. Вы увидите, что как только вы наведете порядок и составите календарь, все станет намного проще.

РАК

21 июня – 22 июля

Рак, сейчас середина месяца, и ты заметил, что твои счета не приходят. Когда твои друзья предложили план на выходные, ты понимаешь, что не можешь себе этого позволить. Вам придется решить, оставаться ли вам дома или попросить у одного из них небольшой кредит, пока вам не заплатят.

Даже если это больно, лучше всего остаться дома и увидеть свою зарплату в полном объеме, когда придет день зарплаты. Не поддавайтесь искушению использовать кредитную карту, потому что, хотя на первый взгляд это может показаться простым решением, оно всегда приносит проблемы. Если вы видите, что у вас так много денег , вы, вероятно, потратите больше, чем следовало бы.

ЛЕВ

23 июля – 22 августа

Лев, ты очень ждал сегодняшнего дня. Проблема в том, что вы немного разочарованы, потому что то, что вы запланировали, оказалось не таким идиллическим, как вы себе представляли. У вас были планы с очень важным человеком, но, похоже, они не сбудутся, или, по крайней мере, не так, как вы себе представляли.

В таких вещах иногда лучше позволить себе немного расслабиться и не строить планы заранее. Это поможет вам, по крайней мере, не иметь столько огорчений и разочарований в отношениях с близкими людьми. То, что импровизированное не может быть лучше запланированного, — это убеждение, которое вы вложили в свою голову, чтобы убедить себя, что все сделано хорошо.

ДЕВА

23 августа – 22 сентября

Дева, уже несколько недель четверг не для тебя. А может и есть, но вы начали верить, что каждую неделю в этот день с вами происходит что-то плохое. Возможно, ваша жизнь несколько изменилась, и вы посвятили этот день чему-то, что вам не нравится, и поэтому вы его перечеркнули.

Однако на этой неделе постарайтесь сделать свой четверг славным и полезным. Если вы внесете свой вклад, вы сможете изменить эту точку зрения раз и навсегда и, наконец, наслаждаться каждым днем ​​недели, как раньше. Сегодня будет непростой день, но вы сможете прийти к соглашению, благодаря которому вы закончите день с улыбкой до ушей.

ВЕСЫ

23 сентября – 22 октября

Весы, вы не слишком воодушевлены сегодняшним днем. Поскольку это рабочий день, вы думаете, что будете жить в «Дне сурка», когда вы встаете, идете на работу, приходите домой и ложитесь спать. Все указывает на то, что вы можете ошибаться, поскольку сегодня у вас особенный день.

Регулярно проверяйте свой телефон и держите громкость включенной, потому что сегодня вам может позвонить человек, которого вы очень хотите пригласить на свидание. Конечно, ваше плохое отношение вызывает у вас желание отвергнуть его и остаться дома, оплакивая свою скучную жизнь, но вам следует изменить этот образ мышления. Последнее, что вам нужно сделать сегодня, это остаться дома.

СКОРПИОН

23 октября – 21 ноября

Скорпион, ты вообще очень щедрый человек, но в последнее время ты немного пошел своим путем и не попал в цель. Некоторые из ваших близких нуждались в вашей помощи, но если они не говорили вам об этом более одного раза, вы не знали, как вовремя отреагировать. Это может создать у вас плохой имидж, поскольку они могут подумать, что вы совсем не заинтересованы в предложении им своей помощи.

Есть человек, которого вы очень хорошо знаете, которому сегодня может понадобиться ваша помощь. Им может быть трудно вам сказать, потому что они привыкли к тому, что у вас нет времени или что вы немного ленивы. Если вы заметили, что кто-то из ваших близких ведет себя немного странно, сделайте первый шаг и посмотрите, нужно ли ему что-то от вас.

СТРЕЛЕЦ

22 ноября – 21 декабря

Стрелец, ты в отличной физической форме и железном здоровье . Но не все находится в физическом теле, если это влияет на ваше психическое здоровье и благополучие. У вас на уме есть дело, которое не дает вам спать и из-за которого с каждым днем ​​вам становится все более горько.

Постарайтесь оставить это в стороне в эти дни, потому что это проблема, которую невозможно решить до понедельника. Вам ясно, что вам нужно делать, единственное, что не дает вам спать по ночам, это то, что вы знаете, что, когда это произойдет, вы можете потерять дружбу или отношения со своим партнером.

КОЗЕРОГ

22 декабря – 29 января

Козерог, хоть день и начался чудесно, но его может испортить безвкусный комментарий. Возможно, все это связано с тем, что вы не знаете, чем заняться на выходных со своим партнером или семьей. В этом вся особенность отпуска и планирования чего-то с третьими лицами: иногда это может быть палкой о двух концах.

Постарайтесь быть более гибкими, потому что в течение недели у вас обычно нет на них времени. Теперь, когда вы планируете провести несколько дней вместе, на этот раз постарайтесь учесть предложение того человека, который так настойчив. Вы можете быть приятно удивлены их напором и планированием.

ВОДОЛЕЙ

20 января – 28 февраля

Водолей, в последнее время у тебя было несколько плохих дней, поэтому тебе будет полезно пойти куда-нибудь сегодня со своим партнером или друзьями. Воспользуйтесь тем, что сегодня вы можете выйти из офиса немного раньше, чтобы пригласить интересующего вас человека сходить на пиво. Вы увидите, как внезапно этот обычный четверг перестанет казаться таким типичным.

Если вы предпочитаете домашний план, выберите новый фильм, который хотите посмотреть, приготовьте себе попкорн и наслаждайтесь домашним кинотеатром. Хотя на первый взгляд это может показаться немного пресным, это вещи, которые вы не можете делать каждый день из-за своих обязательств. Сделайте своему телу подарок: дар покоя и разъединения.

РЫБЫ

19 февраля – 20 марта

Рыбы, вы испытываете глубокие чувства к человеку, который не понимает ваших намерений. Вы каждый день задаетесь вопросом, почему этот человек не понимает, как вы к нему относитесь, и ответ кроется в вашем отношении. Вы ошибочно полагали, что способ завоевать их расположение — это относиться к ним равнодушно или даже презрительно, и это только отталкивает их.

Источник: magic.horoscope.

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