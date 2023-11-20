Евгений Клопотенко в эфире кулинарного проекта "Пекельні борошна", звездной гостьей которого стала ведущая проектов "Тайны ДНК", "ДНК. Свои" и "Вікна новини" Татьяна Высоцкая, предложил приготовить куриные голени с необычным соусом из зеленых томатов. Шоу вышло на YouTube-канале "СТБ" (чтобы посмотреть видео, пролистайте вниз).

Для этого рецепта Евгений Клопотенко берет следующие ингредиенты:

голени – 7-8 шт.

лук – 4 шт.

соль, горчица

Для соуса из зеленых томатов нам понадобятся:

зеленые томаты – 4 шт.

зеленый острый перец – 1 шт.

растительное масло – 50 мл

петрушка, лимон, соль.

Евгений Клопотенко нарезает лук полукольцами. Половину нарезанного лука выкладываем на дно формы для запекания, затем выкладываем голени, посыпаем их солью и смазываем горчицей. Сверху выкладываем вторую половину лука, накрываем форму фольгой и отправляем голени в разогретую до 200 градусов духовку на один час.

Тем временем Евгений Клопотенко готовит соус из зеленых томатов. Для этого "Мастер Шеф" разрезает зеленые томаты на четверти, а также измельчает ножом петрушку и острый зеленый перец. После этого перебиваем с помощью блендера томаты, перец и петрушку с добавлением растительного масла, соли и лимонного сока.

Сверху на соус Евгений Клопотенко выкладывает запеченные голени и можно подавать блюдо на стол.

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