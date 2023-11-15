Гороскоп карт Таро для каждого знака зодиака доступен на 15 ноября.

Мы готовимся сделать что-то великое, но сначала нам предстоит проделать теневую работу.

Овен (21 марта – 19 апреля)

Карта Таро: Пятерка Мечей, перевернутая.

Сложные отношения наконец-то подходят к концу, и теперь вы готовы начать новую жизнь.

Потребуется немного уверенности, чтобы вернуться в курс дела.

У вас есть смелость сделать это, и даже если вы не знаете, что ждет вас в будущем, вы здесь ради этого.

Телец (20 апреля – 20 мая)

Карта Таро: Умеренность.

Когда вы впервые вступаете в новые отношения, может быть трудно найти правильный баланс между вами и ним.

Вы все это понимаете, когда узнаете друг о друге. Любовь может быть очень веселой, но теперь пришло время выяснить, как заставить все работать.

Близнецы (21 мая – 20 июня)

Карта Таро: Повешенный, перевернутая.

На вашем пути появляется уникальная возможность, и часть вас может подумать, что лучше отложить ее до следующего раза. Но определенные моменты времени случаются лишь время от времени. Спросите себя, улучшились ли сейчас обстоятельства для вас. Никто не знает, что ждет нас в будущем.

Рак (21 июня – 22 июля)

Карта Таро: Верховная Жрица.

В жизни вам нужны определенные средства защиты, и одна из них касается вашего интуитивного существа. Слишком много шума и странные отвлекающие факторы могут поставить вас в невыгодное положение.

Вы можете не услышать свой внутренний голос так громко и ясно, как хотелось бы, если наполните день шумом. Сегодня постарайтесь сосредоточиться на более тихих моментах.

Лев (23 июля – 22 августа)

Карта Таро: Семерка Жезлов, перевернутая.

Сомнения случаются с лучшими из нас, и когда жизнь становится немного сумасшедшей, может показаться, что вы слишком рассредоточены и у вас слишком много дел.

Вы можете не знать, как выполнить все, что вам нужно закончить. Но вы доберетесь туда. Вы найдете способ.

Дева (23 августа – 22 сентября)

Карта Таро: Император.

Сильные личности могут столкнуться лбами и указать, где у вас могут возникнуть конфликты в будущем. Немного терпения, понимания и хорошего разговора могут помочь сгладить ситуацию.

Если у вас низкая терпимость к недостаткам других людей, это может помочь вам исключить человека как недостойного интимных отношений.

Весы (23 сентября – 22 октября)

Карта Таро: Шестерка Жезлов.

Вера в себя проявляется слоями, как и неуверенность в себе. Вы можете немного колебаться между тем и другим.

Скорпион (23 октября – 21 ноября)

Карта Таро: Десятка Кубков, перевернутая.

Очень сложно встретить достойных людей, но на самом деле это может быть проще, если постараться. Развивайте отношения, основанные на общих интересах. Найдите людей, которые любят то же, что и вы, и которые хотят быть рядом с единомышленниками.

Стрелец (22 ноября – 21 декабря)

Карта Таро: Семерка Мечей.

Ваше сердце разбито, но это не значит, что жизнь закончилась. Для выздоровления требуется время, и, когда дело касается этих вещей, торопиться нельзя. Вы медленно вернетесь обратно в место, где будете уверены в своем будущем. Будьте нежны с самим собой.

Козерог (22 декабря – 19 января)

Карта Таро: Шестерка Мечей.

Всегда будут ограничения и вещи, которых стоит бояться, но ваше внутреннее существо намного сильнее и могущественнее, чем вы когда-либо мечтали.

Вы не должны позволять мелочам сдерживать вас. Вам просто нужно сосредоточиться на мечтах и ​​на том, что вас укрепляет.

Водолей (20 января – 18 февраля)

Карта Таро: Солнце.

Вы находитесь в прекрасном месте во времени, где вам нужно напомнить себе обо всем хорошем, что есть в вашей жизни. Благодарность — отличное место для начала.

Рыбы (19 февраля – 20 марта)

Карта Таро: Восьмерка Кубков, перевернутая.

Вы преодолели печаль прошлого и видите свет в конце туннеля. Будущее светлее, чем когда-либо прежде, Рыбы. Дела идут так, как вы даже не смели мечтать.

Источник: yourtango.com.

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