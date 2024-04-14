Стаканы, которые используются ежедневно, часто теряют свою чистоту и сияние из-за остатков напитков и отложения водного камня.

Чтобы вернуть им первозданный вид стаканам, не обязательно использовать сиюминутные средства. Вместо этого вы можете воспользоваться естественными и доступными средствами для отмывания своих любимых стаканов. Здесь на такой случай несколько эффективных советов.

Лимонный сок – довольно неплохой способ избавить стаканы от неприятного запаха и загрязнений. Просто выжмите сок из лимона и распределите его по внутренней поверхности стакана. Оставьте на время, а затем промойте теплой водой. Сам лимонный сок обладает свойствами отбеливания и антисептическими свойствами, что поможет избавиться от нечистот и углубит чистоту стакана.

Смешайте соду с уксусом, создав пасту, и нанесите ее на известняковые отложения в стакане. Сода хорошо известна своими отбеливающими и абразивными свойствами, а уксус растворяет известь. После небольшого вымачивания и трения пастой стакан будет выглядеть как новый. Завершите процедуру промывкой стакана под теплой водой.

Еще засипьте несколько ложек сырого риса в стакан и добавьте теплую воду. Затем закройте открытую часть стакана рукой и потрясите водой и рисом. Рис будет выступать как природный абразив, помогающий отшелушить загрязнение и восстановить сияние стакана. Промойте стакан под теплой водой и вы заметите разницу.

Чтобы хорошо очистить дно и другие труднодоступные места, используйте чистую зубную щетку. Она поможет вам добраться до уголков и выполировать стакан до блеска.

После использования абсолютно любого из вышеперечисленных методов, завершите процесс промывкой стакана под теплой водой. Это поможет удалить остатки использованных средств и обеспечит стакан свежесть.

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