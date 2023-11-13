Звезда шоу "Мастер Шеф" Ольга Мартыновская рассказала о разных видах цитрусовых и объяснила, какие из них следует покупать, а без каких можно обойтись.

Обычный лимон "Мастер Шеф" Ольга Мартыновская всегда держит в холодильнике - это прекрасное дополнение к разным заправкам, курице, рыбе и зеленым овощам.

Лайм "Мастер Шеф" Мартыновская обожает за вкус, цвет и аромат, поэтому советует его покупать. Сейчас он стоит 150–170 грн за кг.

Лимкват — это крохотный лайм — точно такой же по вкусу, но стоит втрое дороже, так что на него нет смысла тратиться.

Рука Будды – одна из самых дорогих разновидностей цитрона. Он имеет кальмарообразную форму.

"У нас такой 1 лимон стоит 650-700 гривен. Честно сказать - слишком дорогое и не оправданное вкусом удовольствие. Мякоти в таком лимоне почти нет. Выходит, что только цедра. Ее много, она ароматная, но ничем не отличается от обычного желтого лимона . Поэтому, друзья, я потратила деньги, чтобы вы не тратили свои", - объяснила "Мастер Шеф" Ольга Мартыновская.

Каффир лайм (или комбава) с виду зеленый морщинистый кругляшок. Обладает невероятно ярким вкусом и ароматной цедрой. Он стоит 1300 грн за 1 кг, но для особого блюда можно не пожалеть, например, к морепродуктам.

"Моя особая любовь - это finger лайм - пальчиковый. А французы его называют caviar лайм - икорный. Потому что внутри у него действительно икра. Лимонная. Она так хрустит приятно и кислотность не очень высока. К карпаччо из гребешков или лангустинов - идеальное приложение 👌 удовольствие стоит почти как и красная икра - 3500 грн за кг🥹 но 1 штучку когда-нибудь купите себе) попробовать надо", - советует "Мастер Шеф" Ольга Мартыновская.

Также "Мастер Шеф" Ольга Мартыновская рассказала, что на самом деле бергамот, который добавляют в чай, - это также цитрус: "Пахнет он точь-в-точь как ваш чай с бергамотом. Он роскошный 100 - 130 грн за кг. Испеките пирог с ним".

Последние новости Украины:

Напомним, судья "Мастер Шеф" Ольга Мартыновская дала улучшенный рецепт фаршированных помидоров.

Как сообщала Politeka, "Мастер Шеф" Владимир Ярославский дал рецепт вкусного кисло-сладкого соуса.

Также Politeka писала, что Эктор Хименес-Браво из "Мастер Шеф" дал рецепт трендового блюда для завтрака.