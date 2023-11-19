Звезда "Мастер Шеф" Владимир Ярославский решил поделиться вкусным рецептом для детей, которое точно им придется по вкусу. мешивание овсяных хлопьев, семян льна, изюма, орехов, апельсиновой цедры и меда создает восхитительное удовольствие как для взрослых, так и для детей, делится "Мастер Шеф" Ярославский.
Ингредиенты:
- 150 г овсяных хлопьев
- 100 г пшеничной муки
- 30 г семян льна
- 70 мл оливкового масла
- 50 мл апельсинового сока
- 60 г меда
- 60 г изюма
- 5 г разрыхлителя
- 60 г молотых орехов
- 20 г цедры апельсина
- 2 г соли
- 20 г сахарной пудры
Приготовление:
Измельчите овсяные хлопья в блендере, чтобы получить муку, делится "Мастер Шеф" Ярославский.
Залейте изюм кипятком, дайте постоять, затем слейте воду и добавьте мед. Перемешайте в блендере до получения однородной массы. Мелко порубите орехи.
"Мастер Шеф" Ярославский добавляет, в чаше кухонного комбайна с насадкой "лопатка" объедините все ингредиенты и оставьте тесто на 30 минут в холодильнике под пленкой.
Сформируйте шарики, обсыпьте их сахарной пудрой (по желанию) и приплюсните ладонями. Разложите на противне, застеленном пергаментом, рассказывает "Мастер Шеф" Ярославский.
Выпекайте при 185°C в предварительно разогретой духовке около 20 минут до получения румяной корки. Печенье готово, рассказал "Мастер Шеф" Ярославский.
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