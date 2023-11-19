Звезда "Мастер Шеф" Владимир Ярославский решил поделиться вкусным рецептом для детей, которое точно им придется по вкусу. мешивание овсяных хлопьев, семян льна, изюма, орехов, апельсиновой цедры и меда создает восхитительное удовольствие как для взрослых, так и для детей, делится "Мастер Шеф" Ярославский.

Ингредиенты:

150 г овсяных хлопьев

100 г пшеничной муки

30 г семян льна

70 мл оливкового масла

50 мл апельсинового сока

60 г меда

60 г изюма

5 г разрыхлителя

60 г молотых орехов

20 г цедры апельсина

2 г соли

20 г сахарной пудры

Приготовление:

Измельчите овсяные хлопья в блендере, чтобы получить муку, делится "Мастер Шеф" Ярославский.

Залейте изюм кипятком, дайте постоять, затем слейте воду и добавьте мед. Перемешайте в блендере до получения однородной массы. Мелко порубите орехи.

"Мастер Шеф" Ярославский добавляет, в чаше кухонного комбайна с насадкой "лопатка" объедините все ингредиенты и оставьте тесто на 30 минут в холодильнике под пленкой.

Сформируйте шарики, обсыпьте их сахарной пудрой (по желанию) и приплюсните ладонями. Разложите на противне, застеленном пергаментом, рассказывает "Мастер Шеф" Ярославский.

Выпекайте при 185°C в предварительно разогретой духовке около 20 минут до получения румяной корки. Печенье готово, рассказал "Мастер Шеф" Ярославский.

@yaroslavskyi.vova Вівсяне печиво яке сподобається і вам і вашим діточкам - а ще його можна зібрати до школи 🏫або просто в дорогу з собою☺️ Допомагає готувати смаколики неймовірної краси техніка від @kitchenaid.shop.ua а ще вона багато функціональна - усю кількість насадок складно навіть описати! Тож вам знадобиться: 150г вівсяних пластівців 100г пшеничного борошна 30г льону 70г олії ( я брав оливкову) 50г апельсиновий сік 60г меду 60г родзинок 5г розпушувач 60г горішків Цедра апельсину і дрібка солі При бажанні цукрова пудра 🔹з вівсяних пластівців готую борошно - або блендером, або я покажу нову круту насадку згодом! ♦️родзинки ( краще темних сортів) ошпарюю окропом і даю постояти хвилин 10. Зливаю воду, додаю мед і і в блендері також роблю однорідну суміш. 🔸горішки подрібнюю 👉усі інгредієнти змішую в чаші кухонного комбайна з насадкою «лопатка», далі даю тісту хвилин 30 постояти у холодильнику під плівкою. 👉формую кружечки, обвалюю їх у цукровій пудрі - це опціонально😉 припліскую долонями І готую при 185 приблизно 20 хвилин - поки не почне рум’янитись ✅ Печиво готово Але на другий день воно стає тільки смачнішим - ось спробуйте! Як завжди прошу вас ставити вподобайки та перепости собі у сторіс А ще попрошу написати які страви б ви хотіли бачити ще - спробую підготувати! Особливо на різдвяний період мені понад усе цікаво Обійняв 🤗 ♬ Lil Boo Thang - Paul Russell

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