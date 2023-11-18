Ведущий проекта "Пекельні борошна", звезда "Мастер Шеф" Евгений Клопотенко поделился простым и полезным советом на случай, если у вас дома нет крахмала.

Евгений Клопотенко в эфире кулинарного проекта "Пекельні борошна", звездной гостьей которого стала ведущая "Тайны ДНК", "ДНК. Свои" и "Вікна новини" Татьяна Высоцкая, показал, как самостоятельно сделать картофельный крахмал, который потом можно будет использовать для приготовления разных блюд. Шоу вышло на YouTube-канале "СТБ" (чтобы посмотреть видео, пролистайте вниз).

Крахмал – это сложный углевод, который содержится во многих продуктах питания, но основными его источниками являются кукуруза, картофель, пшеница и т.д. Картофельный крахмал добывают из измельченного сырого картофеля.

Поэтому для приготовления крахмала в домашних условиях Евгений Клопотенко берет всего 1 кг картофеля и больше ничего. Главное — брать уже старый картофель.

Сначала Евгений Клопотенко на мелкой терке натирает 1 кг картофеля, перекладывает его в марлю, сложенную в несколько слоев, и сцеживает жидкость через марлю и сито.

Сам тертый картофель потом можно приготовить по своему усмотрению, а жидкости даем отстояться в течение 1 часа, чтобы крахмал осел на дно, а жидкость была сверху.

Далее Евгений Клопотенко просто сливает из емности жидкость, оставляя только крахмал. Если его полностью высушить, то получим белый порошок, похожий на муку или пудру.

Крахмал можно использовать для приготовления разнообразных соусов, подливок, супов, а также десертов, например, Евгений Клопотенко предложил рецепт аутентичного украинского молочного киселя.

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