Судья кулинарного проекта "Мастер Шеф" Владимир Ярославский показал, как на самом деле просто приготовить вкусный и красивый зефир.

Звезда "Мастер Шеф" Владимир Ярославский поделился рецептом ягодного зефира на основе агар агара.

Для этого рецепта "Мастер Шеф" Владимир Ярославский берет следующие ингредиенты:

сахар – 220 г

вода – 80 г

200 г пюре смородины (просто перебиваем замороженные ягоды с помощью блендера)

агар агар - 8 г (сила 1000-1200 bloom)

--------

-------- белок – 60 г

лимонный сок – 5 г

сахар – 50 г

щепотка соли

сахарная пудра для посыпки

"Мастер Шеф" Владимир Ярославский пояснил, что есть рецепты зефира на пектине и на желатине, а маршмеллоу - это похожее изделие, но оно не содержит яиц в составе.

Сначала "Мастер Шеф" Владимир Ярославский готовит агаровый сироп. Для этого смешиваем в сотейнике смородиновое пюре, воду, сахар, агар агар, ставим на плиту и доводим до кипения, постоянно помешивая, а затем варим смесь на среднем огне до 110 градусов (примерно 6-7 минут).

Отдельно начинаем взбивать белки вместе с лимонным соком, сахаром и щепоткой соли. Когда появляются пики, "Мастер Шеф" Владимир Ярославский, продолжая взбивать белки, тоненькой струйкой вводит только что снятый с огня сироп. Взбивать массу нужно, пока она не охладится до 50-55 градусов.

Выкладываем готовую смесь в кондитерский мешок с насадкой и отсаживаем зефир на пергамент или силиконовый коврик. Оставляем зефир застывать минимум 30 минут, а затем посыпаем сахарной пудрой. А чтобы зефир полностью стабилизировался, нужно дать ему постоять до 20 часов или хотя бы на ночь.

Последние новости Украины:

Напомним, Владимир Ярославский из "Мастер Шеф" дал рецепт идеальных домашних чебуреков.

Как сообщала Politeka, судья "Мастер Шеф" Владимир Ярославский дал очень простой и вкусный рецепт шарлотки.

Также Politeka писала, что Владимир Ярославский поделился рецептом невероятно вкусных ленивых вареников.