Евгений Клопотенко в эфире кулинарного проекта "Пекельні борошна" по просьбе своей звездной гости ведущей Татьяны Высоцкой предложил украинскую альтернативу популярному французскому десерту бланманже - молочному желе.

Клопотенко решил приготовить аутентичный украинский молочный кисель – очень вкусный и полезный десерт, на приготовление которого уйдет менее 30 минут. Шоу вышло на YouTube-канале "СТБ" (чтобы посмотреть видео, пролистайте вниз).

Для этого рецепта Евгений Клопотенко берет следующие ингредиенты (на 4 порции):

молоко – 1 л

ванильный сахар – 2 ч. л.

мед – 2 ст. л.

крахмал картофельный – 2 ст. л.

Молоко Евгений Клопотенко делит две части. Половину нагреваем, добавляем ванильный сахар, мед и хорошо перемешиваем. А вторую часть молока тоже немного разогреваем и просто смешиваем с крахмалом.

Затем смешиваем обе молочные смеси и доводим до кипения, периодически помешивая.

Когда молоко закипит, Евгений Клопотенко разливает его в четыре порционные тарелки. Даем остыть, а затем отправляем кисель застывать в холодильник примерно на 3-4 часа.

В конце, чтобы добавить десерту еще больше вкуса и пользы, Евгений Клопотенко советует выложить сверху свежие ягоды, фрукты, а также мед. Дополнительно украсить молочный кисель можно листочками мяты и измельченными орешками.

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