Судья кулинарного проекта "Мастер Шеф" Владимир Ярославский поделился с украинцами простым и очень вкусным рецептом любимого блюда.

Звезда "Мастер Шеф" Владимир Ярославский показал, как приготовить шаурму с курицей по его фирменному рецепту.

Такая шаурма получится невероятно вкусной, питательной, но, в отличие от покупной, полезной и подойдет даже для худеющих.

На две большие порции "Мастер Шеф" Владимир Ярославский берет следующие ингредиенты:

лаваш армянский - 1 упаковка

300 г куриного мяса

растительное масло для жарки

60 г сладкого перца

50 г кетчупа (или другого вкусного соуса)

120 г томатов

40 г зелени петрушки и кинзы

100 г соуса: греческий йогурт + чеснок + соль с приправами + сеченая кинза и петрушка

Судья "Мастер Шеф" Владимир Ярославский советует экспериментировать с начинками, по вкусу добавлять свои овощи, красный лук, а также сыр.

"Мастер Шеф" Владимир Ярославский нарезает куриное мясо брусочками и обжаривает его на разогретой сковороде с растительным маслом - быстро и на большом огне. После этого добавляем к курице нарезанный болгарский перец и жарим еще одну минуту.

На лаваш намазываем соус на основе йогурта, а также кетчуп или другой соус по вашему вкусу. Сверху выкладываем листики и маленькие веточки петрушки и кинзы, обжаренную курицу с перцем, нарезанные томаты и заворачиваем все в рулет.

В конце "Мастер Шеф" Владимир Ярославский подогревает шаурму на сухой сковороде, чтобы лаваш стал хрустящим, и можно смаковать.

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