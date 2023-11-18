Звезда "Мастер Шеф" Владимир Ярославский показал, как приготовить шаурму с курицей по его фирменному рецепту.
Такая шаурма получится невероятно вкусной, питательной, но, в отличие от покупной, полезной и подойдет даже для худеющих.
На две большие порции "Мастер Шеф" Владимир Ярославский берет следующие ингредиенты:
- лаваш армянский - 1 упаковка
- 300 г куриного мяса
- растительное масло для жарки
- 60 г сладкого перца
- 50 г кетчупа (или другого вкусного соуса)
- 120 г томатов
- 40 г зелени петрушки и кинзы
- 100 г соуса: греческий йогурт + чеснок + соль с приправами + сеченая кинза и петрушка
Судья "Мастер Шеф" Владимир Ярославский советует экспериментировать с начинками, по вкусу добавлять свои овощи, красный лук, а также сыр.
"Мастер Шеф" Владимир Ярославский нарезает куриное мясо брусочками и обжаривает его на разогретой сковороде с растительным маслом - быстро и на большом огне. После этого добавляем к курице нарезанный болгарский перец и жарим еще одну минуту.
На лаваш намазываем соус на основе йогурта, а также кетчуп или другой соус по вашему вкусу. Сверху выкладываем листики и маленькие веточки петрушки и кинзы, обжаренную курицу с перцем, нарезанные томаты и заворачиваем все в рулет.
В конце "Мастер Шеф" Владимир Ярославский подогревает шаурму на сухой сковороде, чтобы лаваш стал хрустящим, и можно смаковать.
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