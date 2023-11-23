В этот раз на своей странице в Instagram звезда шоу "Мастер Шеф" Вадим Бжезинский показал, как приготовить чкмерули - тушеную курицу в густом сливочном соусе.
"Вкусное и очень простое в приготовлении грузинское блюдо для семейного или дружеского ужина", - советует Пава из "Мастер Шеф".
Чкмерули – одно из самых популярных блюд в Грузии. Курица по этому рецепту получается очень сочной благодаря сливочному соусу, но с хрустящей корочкой.
Для этого рецепта победитель "Мастер Шеф" берет следующие ингредиенты:
- курица (четвертинки) – 3-4 шт.
- масло – 1ст.л.
- чеснок – 3 зуб.
- кинза
- сливки жирностью 20-30% – 200 мл
- соль, перец, специи (хмели-сунели)
Сначала "Мастер Шеф" Вадим Бжезинский обжаривает курицу на разогретой сковороде с растительным маслом по бокам до золотистой корочки.
Убираем куски мяса на тарелку. Выкладываем в сковороду измельченный чеснок и кинзу, сливки, соль, перец и хмели-сунели, смешиваем, а сверху снова выкладываем курицу.
Отправляем чкмерули в разогретую до 200 градусов духовку на 15-20 минут – и готово.
Подавать чкмерули "Мастер Шеф" Вадим Бжезинский советует обязательно со свежим хрустящим хлебом, потому что соус просто пальчики оближешь.
Украинцы в комментариях оценили новый рецепт от звезды "Мастер Шеф":
"Пава, это просто бомба 🔥. Аромат слышу через экран 😂. Непревзойденный";
"Это очень вкусно 👍 , но мне не очень нравится кинза, так что я ее заменяю петрушкой".
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