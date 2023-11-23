Победитель седьмого сезона кулинарного проекта "Мастер Шеф" Вадим Бжезинский (Пава) поделился рецептом одного из самых популярных грузинских блюд.

В этот раз на своей странице в Instagram звезда шоу "Мастер Шеф" Вадим Бжезинский показал, как приготовить чкмерули - тушеную курицу в густом сливочном соусе.

"Вкусное и очень простое в приготовлении грузинское блюдо для семейного или дружеского ужина", - советует Пава из "Мастер Шеф".

Чкмерули – одно из самых популярных блюд в Грузии. Курица по этому рецепту получается очень сочной благодаря сливочному соусу, но с хрустящей корочкой.

Для этого рецепта победитель "Мастер Шеф" берет следующие ингредиенты:

курица (четвертинки) – 3-4 шт.

масло – 1ст.л.

чеснок – 3 зуб.

кинза

сливки жирностью 20-30% – 200 мл

соль, перец, специи (хмели-сунели)

Сначала "Мастер Шеф" Вадим Бжезинский обжаривает курицу на разогретой сковороде с растительным маслом по бокам до золотистой корочки.

Убираем куски мяса на тарелку. Выкладываем в сковороду измельченный чеснок и кинзу, сливки, соль, перец и хмели-сунели, смешиваем, а сверху снова выкладываем курицу.

Отправляем чкмерули в разогретую до 200 градусов духовку на 15-20 минут – и готово.

Подавать чкмерули "Мастер Шеф" Вадим Бжезинский советует обязательно со свежим хрустящим хлебом, потому что соус просто пальчики оближешь.

Украинцы в комментариях оценили новый рецепт от звезды "Мастер Шеф":

"Пава, это просто бомба 🔥. Аромат слышу через экран 😂. Непревзойденный";

"Это очень вкусно 👍 , но мне не очень нравится кинза, так что я ее заменяю петрушкой".

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