Ольга Мартыновская, известная как шеф-повар и судья "Мастер Шеф", предлагает оригинальный способ приготовления томатов.

Этот рецепт, названный «Томаты бабушки Мишель» в честь французской бабушки Мишель, вдохновлен детством шеф-повара. Мишель готовила томаты с фаршем из свинины или говядины, вареными яйцами и хлебной мякотью из-за их скромных условий. Новая вариация включает чистое мясо, делится "Мастер Шеф" Мартыновская.

Ингредиенты:

Томаты - 5 шт.

Ягнятина - 300 г

Бекон - 60 г

Лук - 1 шт.

Кинза (веточки) - 2 шт.

Томаты вяленые в масле - 50 г

Лук зеленый - 20 г

Кориандр молотый - 5 г

Соль - по вкусу

Приготовление:

Мыть и обсушивать томаты. Срезать нижнюю часть для стабильности, затем отрезать верхушки на полсантиметра. Извлечь мякоть, не выбрасывая ее, делится "Мастер Шеф" Мартыновская.

Пропустить через мясорубку ягненок, добавив поджаренный бекон кубиками.

"Мастер Шеф" Мартыновская советует далее протушить лук на жире из бекона. Добавить нарезанную кинзу и зеленый лук. Положить в фарш вместе с кориандром.

Измельчить вяленые помидоры и добавить в мясо. Посолить, поперчить. Добавить вырезанную мякоть томата и перемешать. "Мастер Шеф" Мартыновская после рекомендует наполнить помидоры получившейся массой и разместить в форме.

Выпекать в разогретой до 190°C духовке в течение 35-40 минут до зарумянивания, подметила "Мастер Шеф" Мартыновская.

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