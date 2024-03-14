Пластиковые лотки для пищи являются популярными и удобными контейнерами для хранения и переноса пищи, однако со временем они могут набирать неприятный запах от хранящихся в них продуктов.

Если вы ищете эффективные способы, как вымыть пластиковые лотки и избавиться от неприятного запаха, вот несколько советов.

Используйте сырье от природы

Чтобы вымыть пластиковые лотки от неприятного запаха, воспользуйтесь природными средствами. Так, например, разместите лотки под прямым солнечным светом на несколько часов. Ультрафиолетовое излучение поможет уничтожить бактерии и вывести прочь неприятный запах.

Лимон и уксус

Лимонный сок и уксус дают отличные природные средства для удаления запаха из пластиковых контейнеров. Просто высококонцентрированные кислоты в этих продуктах уничтожат бактерии и удалят запах. Тщательно промойте лотки теплой водой, намочите губку в соке лимона или разведенном в уксусе, и тщательно протрите внутри контейнера.

Использование соды бикабоната

Еще одно неплохое средство для такого случая - сода бикарбонат. ОНа абсорбирует запах. Посыпьте внутреннюю поверхность лотка тонким слоем соды, оставьте на несколько часов (можно на ночь), после тщательно вымойте теплой водой. Сода абсорбирует противный запах и делает контейнер снова как новым.

Использование кофе

Кофейные гранулы или кофе также довольно эффективны против запаха в пластиковых лотках. Залейте кофейные комки внутрь контейнера, оставьте на несколько часов, а затем выбросьте. Кофе абсорбирует запах и оставляет приятный аромат.

Частое мытье

Предотвращение неприятного запаха – это регулярное мытье пластиковых лотков. Используйте мягкие моющие средства, теплую воду и губку. Постоянная гигиена снизит вероятность сохранения неприятного запаха в будущих использованиях лотка.

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