Звезда "Мастер Шеф" Владимир Ярославский поделился рецептом простого супа, который сможет приготовить даже ребенок.

Этот суп очень легкий, подходит для веганов, но его можно переделать и на более питательный вариант.

Сначала "Мастер Шеф" Владимир Ярославский готовит зажарку. Для этого нам понадобятся:

100 г очищенной моркови

100 г очищенного лука

20 г стебля сельдерея (можно и без него)

30 г растительного масла

Овощи нарезаем либо соломкой, либо маленьким кубиком. На разогретую сковороду с растительным маслом бросаем сначала морковь, жарим ее на среднем огне до начала румяности. Далее "Мастер Шеф" Владимир Ярославский добавляет лук и доводит его до румяности, добавляет сельдерей и уменьшает огонь. Теперь подсушиваем все на маленьком огне – в результате останется где-то 100 г жареных овощей.

Далее "Мастер Шеф" Владимир Ярославский берет:

400 г цветной капусты

450 г воды (можно брать куриный бульон)

соль

Смешиваем соцветия капусты с жареными овощами, заливаем водой, доводим до кипения, затем накрываем крышкой и на малом огне готовим 35 минут. В конце добавляем соль по вкусу и перебиваем все блендером до однородности.

После этого "Мастер Шеф" Владимир Ярославский выливает суп в сотейник, добавляет 150 г кокосового молока или 100 г кокосовых сливок (можно заменить и обычными), доводит до кипения - и готово.

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