Звезда "Мастер Шеф" Владимир Ярославский показал, как легко приготовить невероятно вкусные и ароматные синнабоны.
Для опары берем:
- 300 мл молока
- 7 г сухих дрожжей (20 г прессованных)
- 20 г сахара
- 150 г муки
Для теста (на 20 синнабонов):
- опара
- 500 г муки
- щепотка соли
- 2 яйца
- 80 г сахара
- 125 г сливочного масла 82%
Для начинки "Мастер Шеф" Владимир Ярославский берет следующие ингредиенты:
- 100 г сливочного масла
- 150 г сахара
- 20 г корицы
Для заливки:
- 50 мл молока
- 50 г сахарной пудры
- 250 г крем-сыра (или маскарпоне, или сметаны)
"Начинаем с опары. Подогреваю молоко, добавляю сахар. Соединяю муку и дрожжи. Если дрожжи сухие, их надо соединить с мукой, если прессованные дрожжи – соедините с молоком. Муку следует предварительно просеять, чтобы насытить ее кислородом. Смешиваю молоко с сахаром и муку с дрожжами, перемешиваем до однородной консистенции", - объясняет "Мастер Шеф" Владимир Ярославский.
Накрываем опару полотенцем и отставляем на 30-50 минут в теплое место.
Далее замешиваем тесто. "Мастер Шеф" Владимир Ярославский смешивает в миске яйца, сахар, добавляет соль, опару и перемешивает. Затем добавляет размягченное сливочное масло, муку и замешивает тесто, кладет его в миску, накрывает полотенцем и оставляет подходить в теплом месте 1-1,5 часа.
Чтобы приготовить начинку, прото смешиваем сливочное масло, сахар и корицу. Для заливки до однородности смешиваем в миске крем-сыр, теплое молоко и сахарную пудру.
Когда тесто подошло, "Мастер Шеф" Владимир Ярославский раскатывает его в виде прямоугольника, выкладывает на пласт теста начинку, равномерно распределяет ее и заворачивает в рулет.
С помощью нити нарезаем рулет на кусочки толщиной 3 см, а края теста у каждого синнабона подворачивает под низ.
Выкладываем синнабоны на противень, застеленный пергаментом, накрываем полотенцем и оставляем подходить 30-50 минут в теплом месте.
Выпекать синнабоны нужно в разогретой до 180 градусов духовке 20-25 минут. Готовые булочки, пока они еще горячие, поливаем заливкой.
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