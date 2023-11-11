Звезда "Мастер Шеф" Владимир Ярославский показал, как легко приготовить невероятно вкусные и ароматные синнабоны.

Для опары берем:

300 мл молока

7 г сухих дрожжей (20 г прессованных)

20 г сахара

150 г муки

Для теста (на 20 синнабонов):

опара

500 г муки

щепотка соли

2 яйца

80 г сахара

125 г сливочного масла 82%

Для начинки "Мастер Шеф" Владимир Ярославский берет следующие ингредиенты:

100 г сливочного масла

150 г сахара

20 г корицы

Для заливки:

50 мл молока

50 г сахарной пудры

250 г крем-сыра (или маскарпоне, или сметаны)

"Начинаем с опары. Подогреваю молоко, добавляю сахар. Соединяю муку и дрожжи. Если дрожжи сухие, их надо соединить с мукой, если прессованные дрожжи – соедините с молоком. Муку следует предварительно просеять, чтобы насытить ее кислородом. Смешиваю молоко с сахаром и муку с дрожжами, перемешиваем до однородной консистенции", - объясняет "Мастер Шеф" Владимир Ярославский.

Накрываем опару полотенцем и отставляем на 30-50 минут в теплое место.

Далее замешиваем тесто. "Мастер Шеф" Владимир Ярославский смешивает в миске яйца, сахар, добавляет соль, опару и перемешивает. Затем добавляет размягченное сливочное масло, муку и замешивает тесто, кладет его в миску, накрывает полотенцем и оставляет подходить в теплом месте 1-1,5 часа.

Чтобы приготовить начинку, прото смешиваем сливочное масло, сахар и корицу. Для заливки до однородности смешиваем в миске крем-сыр, теплое молоко и сахарную пудру.

Когда тесто подошло, "Мастер Шеф" Владимир Ярославский раскатывает его в виде прямоугольника, выкладывает на пласт теста начинку, равномерно распределяет ее и заворачивает в рулет.

С помощью нити нарезаем рулет на кусочки толщиной 3 см, а края теста у каждого синнабона подворачивает под низ.

Выкладываем синнабоны на противень, застеленный пергаментом, накрываем полотенцем и оставляем подходить 30-50 минут в теплом месте.

Выпекать синнабоны нужно в разогретой до 180 градусов духовке 20-25 минут. Готовые булочки, пока они еще горячие, поливаем заливкой.

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