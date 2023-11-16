Ведущий кулинарного шоу ""Пекельні борошна" Евгений Клопотенко и еще один известный участник "Мастер Шеф" вместе показали интересный рецепт.

Евгений Клопотенко в эфире кулинарного проекта "Пекельні борошна" по просьбе финалиста "Мастер Шеф. Профессионалы", настоящего "Бога мяса" Алика Мкртчяна предложил украинскую альтернативу бургеру с курятиной. Шоу вышло на YouTube-канале "СТБ" (чтобы посмотреть видео, пролистайте вниз).

Клопотенко неожиданно решил приготовить лапшу с куриными митболами – любимое блюдо украинского поэта Михайля Семенко.

Для приготовления лапши Евгений Клопотенко берет следующие ингредиенты:

мука – 200 г

яйца – 3 шт.

вода - 50 мл

растительное масло – 1 ст. л.

соль

Для митболов:

куриный фарш – 400 г

семена укропа – 1 ч. л.

помидоры – 2 шт.

лук – 1 шт.

В одной миске Евгений Клопотенко смешивает муку, 3 желтка, воду, растительное масло и щепотку соли. Замешиваем однородное и эластичное тесто, не прилипающее к рукам.

Делим тесто на две равные части, раскатываем его скалкой в прямоугольники, скручиваем волной, чтобы его было легче нарезать, и нарезаем лапшу, добавляя муку, как на видео.

Чтобы приготовить куриные шарики, Евгений Клопотенко добавляет в фарш соль и семена укропа, делит его на шарики примерно по 60 граммов каждый. Отдельно нарезаем кубиком лук и помидоры. Обжариваем на сковороде куриные шарики вместе с овощами.

Лапшу варим в кипящей подсоленной воде 2 минуты и перекладываем в одну емкость к куриным митболам.

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