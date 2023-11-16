Евгений Клопотенко в эфире кулинарного проекта "Пекельні борошна" по просьбе финалиста "Мастер Шеф. Профессионалы", настоящего "Бога мяса" Алика Мкртчяна предложил украинскую альтернативу бургеру с курятиной. Шоу вышло на YouTube-канале "СТБ" (чтобы посмотреть видео, пролистайте вниз).
Клопотенко неожиданно решил приготовить лапшу с куриными митболами – любимое блюдо украинского поэта Михайля Семенко.
Для приготовления лапши Евгений Клопотенко берет следующие ингредиенты:
- мука – 200 г
- яйца – 3 шт.
- вода - 50 мл
- растительное масло – 1 ст. л.
- соль
Для митболов:
- куриный фарш – 400 г
- семена укропа – 1 ч. л.
- помидоры – 2 шт.
- лук – 1 шт.
В одной миске Евгений Клопотенко смешивает муку, 3 желтка, воду, растительное масло и щепотку соли. Замешиваем однородное и эластичное тесто, не прилипающее к рукам.
Делим тесто на две равные части, раскатываем его скалкой в прямоугольники, скручиваем волной, чтобы его было легче нарезать, и нарезаем лапшу, добавляя муку, как на видео.
Чтобы приготовить куриные шарики, Евгений Клопотенко добавляет в фарш соль и семена укропа, делит его на шарики примерно по 60 граммов каждый. Отдельно нарезаем кубиком лук и помидоры. Обжариваем на сковороде куриные шарики вместе с овощами.
Лапшу варим в кипящей подсоленной воде 2 минуты и перекладываем в одну емкость к куриным митболам.
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