Евгений Клопотенко и финалист "Мастер Шеф. Профессионалы", настоящий "Бог мяса" Алик Мкртчян в эфире кулинарного проекта "Пекельні борошна" показали рецепт необычных голубцов с двумя видами капусты, с рыбой и картофелем. Шоу вышло на YouTube-канале "СТБ" (чтобы посмотреть видео, пролистайте вниз).

Для этого рецепта Евгений Клопотенко берет следующие ингредиенты:

капуста белокочанная - 1 шт.

картофель – 5 шт.

чеснок – 1 зуб.

сом – 250 г

лук – 1 шт.

квашеная капуста – 150 г

сметана – 2 ст. л.

вода – 1 л

соль

Из капусты вырезаем кочерыжку и варим ее 40 минут в горячей подсоленной воде.

КартофельЕвгений Клопотенко чистит, нарезает, варит 30 минут в подсоленной воде с добавлением зубчика чеснока, а затем делает пюре.

Из сома выделяем филе, нарезаем его на кусочки и обжариваем вместе с нарезанным кубиком луком, добавляя только соль.

В одной емкости Евгений Клопотенко смешивает квашеную капусту, картофельное пюре и жареную рыбу с луком.





Отварную белокочанную капусту разбираем на листья и разрезаем их на две или даже три части, чтобы голубчики были маленькими. Заворачиваем начинку в капустные листья и складываем голубцы в форму для запекания.

Для заливки просто смешиваем сметану с водой. Заливаем голубцы этой смесью и ставим в разогретую до 180 градусов духовку примерно на 40 минут.

Последние новости Украины:

Напомним, судья "Мастер Шеф" Ольга Мартыновская дала улучшенный рецепт фаршированных помидоров.

Как сообщала Politeka, "Мастер Шеф" Владимир Ярославский дал рецепт вкусного кисло-сладкого соуса.

Также Politeka писала, что Эктор Хименес-Браво из "Мастер Шеф" дал рецепт трендового блюда для завтрака.