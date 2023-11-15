Евгений Клопотенко и финалист "Мастер Шеф. Профессионалы", настоящий "Бог мяса" Алик Мкртчян в эфире кулинарного проекта "Пекельні борошна" показали рецепт необычных голубцов с двумя видами капусты, с рыбой и картофелем. Шоу вышло на YouTube-канале "СТБ" (чтобы посмотреть видео, пролистайте вниз).
Для этого рецепта Евгений Клопотенко берет следующие ингредиенты:
- капуста белокочанная - 1 шт.
- картофель – 5 шт.
- чеснок – 1 зуб.
- сом – 250 г
- лук – 1 шт.
- квашеная капуста – 150 г
- сметана – 2 ст. л.
- вода – 1 л
- соль
Из капусты вырезаем кочерыжку и варим ее 40 минут в горячей подсоленной воде.
КартофельЕвгений Клопотенко чистит, нарезает, варит 30 минут в подсоленной воде с добавлением зубчика чеснока, а затем делает пюре.
Из сома выделяем филе, нарезаем его на кусочки и обжариваем вместе с нарезанным кубиком луком, добавляя только соль.
В одной емкости Евгений Клопотенко смешивает квашеную капусту, картофельное пюре и жареную рыбу с луком.
Отварную белокочанную капусту разбираем на листья и разрезаем их на две или даже три части, чтобы голубчики были маленькими. Заворачиваем начинку в капустные листья и складываем голубцы в форму для запекания.
Для заливки просто смешиваем сметану с водой. Заливаем голубцы этой смесью и ставим в разогретую до 180 градусов духовку примерно на 40 минут.
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