Статуэтки фарфоровые времен СССР и другие можно продать за неплохие деньги.

Украинцы продают фарфоровые статуэтки разных производителей времен СССР.

Объявления можно найти на сайте ОЛХ.

В частности, протают статуетку "Индианка в танце" за 2000 грн, "Индианка с жерновами" также за 2000, "Снегурочки" по 500 грн.

Также продается "Колыбельная" за 2100, "Девушка кормит голубей" - 3000 грн.

"Цену и состояние уточняйте, олх доставка, упаковка бесплатно", - пишет продавец.

Кроме того, продают и коллекционную статуэтку за 40 тысяч гривен.

"Очень редкая коллекционная фарфоровая статуэтка Lladro "Time For Love" 5992. Выпуск 1993-2002гг. Фарфоровые фигурные часы с изображением молодой пары. Высота 25,0см. Ширина 19,0см. Абсолютно новая, без каких либо изъянов, и повреждений. Без оригинальной упаковки", - говорится в объявлении.

Фарфоровые статуэтки "Одарка и Карась", выготовленые в 70-их годах продают за 2500 гривен.

"Без реставраций /сколов. По вопросам звоните", - написал автор объявления.

К слову, легендарную почтовую марку продают за огромные деньги. Почтовые марки в честь героизма украинских пограничников с острова Змеиный продают за немалые деньги.

Продавцы указали достаточно немалую цену за легендарную марку.

В частности, продавец из Кировоградской области города Кропивницкий продает марку за 10 тысяч гривен.

Последние новости Украины:

Напомним, украинские 25 копеек продают за немалую сумму – что у них особенного и как они выглядят.

Как сообщала Politeka, за 5 копеек можно получить более 4 тыс. гривен, фото монеты.

Также Politeka писала, за какие монеты в Украине готовы платить тысячи гривен.