На марке изображен морской пехотинец в военной форме с опущенным оружием в руках, который смотрит на российский крейсер вдали.
Марка «Русский военный корабль, иди…! Слава Украине!" - первая марка, выпущенная в стране в условиях военного положения.
На портале "violity" уже появились объявления о продаже марок.
Продатели указали достаточно немалую цену за легендарную марку.
В частности, продавец из Кировоградской области города Кропивницкий продает марку за 10 тысяч гривен.
"Материал: Бумага. Состояние: Идеальное. Реставрация: Марка, Дефекты: Нет", - говорится в объявлении.
А продавец из Запорожской области оценил стоимость марки в 8 тысяч гривен.
"Украина. 2022 год - приближающийся российский военный корабль... отмена бронирования г. Ивано-Франковск. с маркой F. ЭФФЕКТИВНОСТЬ, состояние - в идеале. Покупая более одного лота, вы экономите на доставке!", - говорится в сообщении .
Также продавец сообщил, что готов отправить лот в любую точку мира.
Доставка в Украине возможна как с помощью "Новой почты", "Укрпочты" или во время личной встречи в Запорожье.
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