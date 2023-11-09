Почтовые марки в честь героизма украинских пограничников с острова Змеиный продают за немалые деньги.

На марке изображен морской пехотинец в военной форме с опущенным оружием в руках, который смотрит на российский крейсер вдали.

Марка «Русский военный корабль, иди…! Слава Украине!" - первая марка, выпущенная в стране в условиях военного положения.

На портале "violity" уже появились объявления о продаже марок.

Продатели указали достаточно немалую цену за легендарную марку.

В частности, продавец из Кировоградской области города Кропивницкий продает марку за 10 тысяч гривен.

"Материал: Бумага. Состояние: Идеальное. Реставрация: Марка, Дефекты: Нет", - говорится в объявлении.

А продавец из Запорожской области оценил стоимость марки в 8 тысяч гривен.

"Украина. 2022 год - приближающийся российский военный корабль... отмена бронирования г. Ивано-Франковск. с маркой F. ЭФФЕКТИВНОСТЬ, состояние - в идеале. Покупая более одного лота, вы экономите на доставке!", - говорится в сообщении .

Также продавец сообщил, что готов отправить лот в любую точку мира.

Доставка в Украине возможна как с помощью "Новой почты", "Укрпочты" или во время личной встречи в Запорожье.

К слову, старые монеты в 10 копеек могут принести своим владельцам большие деньги – больше выделяет эту монету количество ягод на гроздях.

Украинцы могут найти в копилках или в своих кошельках ценную монету.

Последние новости Украины:

Напомним, украинские 25 копеек продают за немалую сумму – что у них особенного и как они выглядят.

Как сообщала Politeka, за 5 копеек можно получить более 4 тыс. гривен, фото монеты.

Также Politeka писала, за какие монеты в Украине готовы платить тысячи гривен.