Звезда шоу "Мастер Шеф" Ольга Мартыновская рассказала украинцам, как приготовить панна-котту.

Панна-котта – один из самых известных итальянских десертов. Его готовят из сливок, молока, сахара, желатина и ванили. Название panna cotta в переводе означает "вареные сливки". Этот десерт происходит из Пьемонта, хотя его едят по всей Италии, подавая с ягодными, карамельными или шоколадными сиропами.

Для этого рецепта "Мастер Шеф" Ольга Мартыновская берет следующие ингредиенты (на 3-4 порционных стакана):

250 мл сливок

250 мл молока

10 г листового желатина или обычного быстрорастворимого желатина мощностью 200-240 bloom

50 г сахара

ваниль

"Мастер Шеф" Ольга Мартыновская объяснила, что обычный быстрорастворимый желатин нужно сразу добавлять в готовую нагретую смесь, а листовой - предварительно замочить в столовой ложке холодной воды на 5-10 минут.

В сотейнике нагреваем сливки, молоко, сахар и ваниль. Когда смесь начнет кипеть, ее нужно убрать с плиты.

Размоченный листовой желатин "Мастер Шеф" Ольга Мартыновская отжимает и добавляет в сливочно-молочную смесь, перемешивает, а затем пропускает все через сито.

Готовую панна-котту "Мастер Шеф" Ольга Мартыновская разливает в красивые стаканы и отправляет в холодильник минимум на 3-4 часа.

Готовый десерт можно полить любимым вареньем или украсить фруктами.

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