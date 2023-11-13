Победитель шоу "Мастер Шеф", ведущий проекта "Пекельні борошна" Евгений Клопотенко приготовил украинизированную и более полезную "Шубу".

Евгений Клопотенко вместе с победителем четвертого сезона "Мастер Шеф. Профессионалы" Артемом Кабулахиным в эфире кулинарного проекта "Пекельні борошна" показал, как приготовить украинский вариант салата Шуба с домашним майонезом. Шоу вышло на YouTube-канале "СТБ" (чтобы посмотреть видео, пролистайте вниз).

Для этого рецепта Евгений Клопотенко берет следующие ингредиенты:

свекла – 1 шт.

картофель – 1 шт.

морковь – 1 шт.

сельдь – 1 шт.

сладкая горчица – 60 г

хрен – 10 г

яйца – 4 шт.

уксус – 10 мл

растительное масло – 100-150 мл

петрушка – 3 веточки

орехи – 50 г

Свеклу, картофель и морковь Евгений Клопотенко заворачивает в фольгу и запекает в разогретой до 180 градусов духовке примерно 1 час и 20 минут.

Селедку разбираем на филе и маринуем в смеси сладкой горчицы и хрена.

Чтобы приготовить домашний майонез, Евгений Клопотенко берет 2 желтка, 1 ч. л. сладкой горчицы, уксус и растительное масло. Растительное масло нужно добавлять к остальным ингредиентам тоненькой струйкой и очень хорошо размешивать, чтобы получилась однородная эмульсия.

Два яйца отвариваем вкрутую, нарезаем их и добавляем к майонезу, туда же отправляем измельченную петрушку и перемешиваем.

Когда запеченная морковь, свекла и картофель остынут, чистим их от кожуры и нарезаем тоненькими слайсами.

К нарезанным овощам Евгений Клопотенко добавляет замаринованную сельдь, также нарезанную кусочками, и хорошо заправляет все домашним майонезом. По желанию можно добавить в салат немного измельченных орехов.

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