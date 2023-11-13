Евгений Клопотенко вместе с победителем четвертого сезона "Мастер Шеф. Профессионалы" Артемом Кабулахиным в эфире кулинарного проекта "Пекельні борошна" показал, как приготовить украинский вариант салата Шуба с домашним майонезом. Шоу вышло на YouTube-канале "СТБ" (чтобы посмотреть видео, пролистайте вниз).
Для этого рецепта Евгений Клопотенко берет следующие ингредиенты:
- свекла – 1 шт.
- картофель – 1 шт.
- морковь – 1 шт.
- сельдь – 1 шт.
- сладкая горчица – 60 г
- хрен – 10 г
- яйца – 4 шт.
- уксус – 10 мл
- растительное масло – 100-150 мл
- петрушка – 3 веточки
- орехи – 50 г
Свеклу, картофель и морковь Евгений Клопотенко заворачивает в фольгу и запекает в разогретой до 180 градусов духовке примерно 1 час и 20 минут.
Селедку разбираем на филе и маринуем в смеси сладкой горчицы и хрена.
Чтобы приготовить домашний майонез, Евгений Клопотенко берет 2 желтка, 1 ч. л. сладкой горчицы, уксус и растительное масло. Растительное масло нужно добавлять к остальным ингредиентам тоненькой струйкой и очень хорошо размешивать, чтобы получилась однородная эмульсия.
Два яйца отвариваем вкрутую, нарезаем их и добавляем к майонезу, туда же отправляем измельченную петрушку и перемешиваем.
Когда запеченная морковь, свекла и картофель остынут, чистим их от кожуры и нарезаем тоненькими слайсами.
К нарезанным овощам Евгений Клопотенко добавляет замаринованную сельдь, также нарезанную кусочками, и хорошо заправляет все домашним майонезом. По желанию можно добавить в салат немного измельченных орехов.
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