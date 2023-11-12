Евгений Клопотенко в эфире кулинарного проекта "Пекельні борошна", гостем которого стал победитель четвертого сезона "Мастер Шеф. Профессионалы" Артем Кабулахин, показал, как приготовить аутентичную украинскую качаную кашу с грибами и курицей. Шоу вышло на YouTube-канале "СТБ" (чтобы посмотреть видео, пролистайте вниз).
Для этого рецепта Евгений Клопотенко берет следующие ингредиенты:
- пшено - 100 г
- яйца – 5 шт.
- мука – 100 г
- лук – 1 шт.
- морковь – 1 шт.
- соль – по вкусу
- белые грибы сушеные – 30 г
- мясо куриных голеней – 600 г
- твердый сыр – по вкусу
Яйца взбиваем до однородной массы. Муку и пшено насыпаем в отдельные емкости.
Евгений Клопотенко ложку за ложкой добавляет то яйцо, то муку в емкость с пшеном и хорошо выкатывает его по кругу - в результате каждая пшенинка должна покрыться тестом.
Далее кашу нужно немного подсушить. Для этого отправляем ее в духовку, разогретую до 60 градусов, на 40 минут.
Евгений Клопотенко варит из куриных голеней бульон с добавлением лука, моркови и соли, затем процеживает его и отваривает в нем качаную кашу примерно 40 минут.
Тем временем замачиваем грибы в горячей воде на 40 минут, чтобы они размягчились, а затем нарезаем их мелким кубиком.
Смешиваем готовую качаную кашу с грибами.
В форму для запекания Евгений Клопотенко складывает нарезанный лук и морковь, а сверху выкладывает мясо куриных голеней, добавляет соль, накрывает фольгой и ставит в разогретую до 180 градусов духовку на 40 минут.
Запеченные голени подаем вместе с качаной кашей с белыми грибами, а сверху натираем любой сыр.
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