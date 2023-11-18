В этот раз на своей странице в Instagram звезда шоу "Мастер Шеф" Вадим Бжезинский показал, как приготовить вкуснейший пастуший пирог.

"Это самое простое вкусное блюдо, которое готовится в одной сковороде⏰👌🏼готовьте, кайфуйте, смакуйте 🔥", - советует Пава из "Мастер Шеф".

Для этого рецепта победитель "Мастер Шеф" берет следующие ингредиенты:

картофель - 1кг

фарш (Пава взял говяжий) – 700г

лук – 1шт.

морковь – 1шт.

горошек с/м – 150г

сливочное масло – 30г

растительное масло - 30г

чеснок – 2 зуб.

копченая паприка – 0.5ч.л.

мука пшеничная – 1ст.л.

томатная паста - 1 ст.л.

отвар из картофеля – 150-200 мл

молоко – 150 мл

сыр твердый – 50-70 г

соль, перец, любимые специи

Картофель "Мастер Шеф" отваривает и делает из него пюре, добавляя молоко и половину сыра, натертого на мелкую терку. Часть отвара из картофеля не выливаем.

Фарш обжариваем на растительном масле. Затем добавляем морковь и лук, нарезанные мелким кубиком, а также сливочное масло и специи. Готовим примерно 10 минут.

Далее звезда "Мастер Шеф" добавляет муку - это обязательно, иначе консистенция будет жидкой. Также добавляем томатную пасту, зеленый горошек, паприку, чеснок и отвар из картофеля.

Готовую мясную начинку покрываем одеялом из картофельного пюре, разравниваем и затираем сверху сыром.

Ставим запеканку в разогретую до 200 градусов духовку примерно на 15-20 минут – до золотистой корочки.

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