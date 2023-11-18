В этот раз на своей странице в Instagram звезда шоу "Мастер Шеф" Вадим Бжезинский показал, как приготовить вкуснейший пастуший пирог.
"Это самое простое вкусное блюдо, которое готовится в одной сковороде⏰👌🏼готовьте, кайфуйте, смакуйте 🔥", - советует Пава из "Мастер Шеф".
Для этого рецепта победитель "Мастер Шеф" берет следующие ингредиенты:
- картофель - 1кг
- фарш (Пава взял говяжий) – 700г
- лук – 1шт.
- морковь – 1шт.
- горошек с/м – 150г
- сливочное масло – 30г
- растительное масло - 30г
- чеснок – 2 зуб.
- копченая паприка – 0.5ч.л.
- мука пшеничная – 1ст.л.
- томатная паста - 1 ст.л.
- отвар из картофеля – 150-200 мл
- молоко – 150 мл
- сыр твердый – 50-70 г
- соль, перец, любимые специи
Картофель "Мастер Шеф" отваривает и делает из него пюре, добавляя молоко и половину сыра, натертого на мелкую терку. Часть отвара из картофеля не выливаем.
Фарш обжариваем на растительном масле. Затем добавляем морковь и лук, нарезанные мелким кубиком, а также сливочное масло и специи. Готовим примерно 10 минут.
Далее звезда "Мастер Шеф" добавляет муку - это обязательно, иначе консистенция будет жидкой. Также добавляем томатную пасту, зеленый горошек, паприку, чеснок и отвар из картофеля.
Готовую мясную начинку покрываем одеялом из картофельного пюре, разравниваем и затираем сверху сыром.
Ставим запеканку в разогретую до 200 градусов духовку примерно на 15-20 минут – до золотистой корочки.
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