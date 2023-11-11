Евгений Клопотенко в эфире кулинарного проекта "Пекельні борошна" по просьбе актрисы Наталки Денисенко предложил украинскую альтернативу пастушьему пирогу.

Клопотенко показал, как приготовить бойковский кныш с мясом. Шоу вышло на YouTube-канале "СТБ" (чтобы посмотреть видео, пролистайте вниз).

Для теста нам понадобятся:

живые дрожжи – 20 г

вода – 180 г

мука – 360 г

сахар – 40 г

соль – 5 г

Для начинки Евгений Клопотенко берет следующие ингредиенты:

картофель – 5 шт.

лук – 1 шт.

фарш из говядины и курятины – 450 г

щепотка тимьяна

яйцо – 1 шт.

Дрожжи разводим в воде и оставляем на 20 минут, чтобы они начали действовать.

Переливаем воду с дрожжами в муку и перемешиваем, добавляем сахар, соль и снова хорошо вымешиваем. Ставим готовое тесто в теплое место на час, чтобы оно поднялось.

Тем временем готовим начинку. Евгений Клопотенко отварит картошку и делает из нее пюре. На сковороде обжаривает нарезанный кубиком лук вместе с фаршем, добавляя щепотку чабреца и соль по вкусу. После этого смешиваем картофельное пюре с обжаренным фаршем до однородности.

Когда тесто поднялось, Евгений Клопотенко еще раз его хорошо вымешивает, делит на два одинаковых шарика и раскачивает их. Начинку также делим на две равные части. Выкладываем начинку на куски теста и заворачиваем края, формируя открытые пироги.

Сверху пироги смазываем яйцом и ставим в разогретую до 180 градусов духовку на 40-50 минут. Пробовать кныш лучше уже охлажденным.

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