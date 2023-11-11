Евгений Клопотенко в эфире кулинарного проекта "Пекельні борошна" по просьбе актрисы Наталки Денисенко предложил украинскую альтернативу пастушьему пирогу.
Клопотенко показал, как приготовить бойковский кныш с мясом. Шоу вышло на YouTube-канале "СТБ" (чтобы посмотреть видео, пролистайте вниз).
Для теста нам понадобятся:
- живые дрожжи – 20 г
- вода – 180 г
- мука – 360 г
- сахар – 40 г
- соль – 5 г
Для начинки Евгений Клопотенко берет следующие ингредиенты:
- картофель – 5 шт.
- лук – 1 шт.
- фарш из говядины и курятины – 450 г
- щепотка тимьяна
- яйцо – 1 шт.
Дрожжи разводим в воде и оставляем на 20 минут, чтобы они начали действовать.
Переливаем воду с дрожжами в муку и перемешиваем, добавляем сахар, соль и снова хорошо вымешиваем. Ставим готовое тесто в теплое место на час, чтобы оно поднялось.
Тем временем готовим начинку. Евгений Клопотенко отварит картошку и делает из нее пюре. На сковороде обжаривает нарезанный кубиком лук вместе с фаршем, добавляя щепотку чабреца и соль по вкусу. После этого смешиваем картофельное пюре с обжаренным фаршем до однородности.
Когда тесто поднялось, Евгений Клопотенко еще раз его хорошо вымешивает, делит на два одинаковых шарика и раскачивает их. Начинку также делим на две равные части. Выкладываем начинку на куски теста и заворачиваем края, формируя открытые пироги.
Сверху пироги смазываем яйцом и ставим в разогретую до 180 градусов духовку на 40-50 минут. Пробовать кныш лучше уже охлажденным.
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