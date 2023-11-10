Евгений Клопотенко в эфире кулинарного проекта "Пекельні борошна", звездной гостью которого стала известная украинская актриса Наталья Денисенко, показал, как приготовить львовский сырник. Шоу вышло на YouTube-канале "СТБ" (чтобы посмотреть видео, пролистайте вниз).
По аутентичному рецепту, львовский сырник поливают шоколадной глазурью, но Клопотенко решил использовать повидло (закарпатский леквар) — и получилось невероятно вкусно.
Для этого рецепта Евгений Клопотенко берет следующие ингредиенты:
- творог жирностью 9% - 650 г
- изюм - 50 г
- картофель – 2 шт.
- яйца – 4 шт.
- сахар – 75 г
- сливочное масло – 15 г
- закарпатский леквар – 200 г
Картошку Евгений Клопотенко отваривает в кожуре до готовности, дает ему остыть, чистит и натирает на большую терку.
Смешиваем творог, натертый картофель и изюм.
До творожно-картофельной массы добавляем яйца и сахар и с помощью погружного блендера перебиваем смесь 5-7 минут до однородности.
Евгений Клопотенко смазывает форму для запекания сливочным маслом, выкладывает в нее творожную массу и отправляет в разогретую до 180 градусов духовку на 40 минут.
После этого львовский сырник надо достать из духовки и дать ему время отдохнуть. В конце Клопотенко поливает его лекваром — и можно смаковать.
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