Евгений Клопотенко в эфире кулинарного проекта "Пекельні борошна", звездной гостью которого стала известная украинская актриса Наталья Денисенко, показал, как приготовить львовский сырник. Шоу вышло на YouTube-канале "СТБ" (чтобы посмотреть видео, пролистайте вниз).

По аутентичному рецепту, львовский сырник поливают шоколадной глазурью, но Клопотенко решил использовать повидло (закарпатский леквар) — и получилось невероятно вкусно.

Для этого рецепта Евгений Клопотенко берет следующие ингредиенты:

творог жирностью 9% - 650 г

изюм - 50 г

картофель – 2 шт.

яйца – 4 шт.

сахар – 75 г

сливочное масло – 15 г

закарпатский леквар – 200 г

Картошку Евгений Клопотенко отваривает в кожуре до готовности, дает ему остыть, чистит и натирает на большую терку.

Смешиваем творог, натертый картофель и изюм.

До творожно-картофельной массы добавляем яйца и сахар и с помощью погружного блендера перебиваем смесь 5-7 минут до однородности.

Евгений Клопотенко смазывает форму для запекания сливочным маслом, выкладывает в нее творожную массу и отправляет в разогретую до 180 градусов духовку на 40 минут.

После этого львовский сырник надо достать из духовки и дать ему время отдохнуть. В конце Клопотенко поливает его лекваром — и можно смаковать.

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