Победительница и судья кулинарного проекта "Мастер Шеф" Ольга Мартыновская поделилась рецептом закуски, которой она любит встречать гостей.

В этот раз на своей странице в Instagram звезда шоу "Мастер Шеф" Ольга Мартыновская предложила украинцам приготовить невероятно вкусные бутерброды с перцем.

"Это та штука, которую нужно просто приготовить и съесть. Все на столько просто, но таааак вкусно. Ну конечно же - что в бутере может быть невкусно?) Я такие перчики люблю подавать как холодную закуску, когда идут гости в дом. Под розовое вино это топчик", - советует "Мастер Шеф" Мартыновская.

"Мастер Шеф" Ольга Мартыновская берет перцы капи и целыми запекает их в разогретой до 200 градусов духовке 15-17 минут. Когда перцы остынут, снимаем с них кожуру, аккуратно делаем продольный надрез и убираем зернышки.

Для начинки "Мастер Шеф" Ольга Мартыновская смешивает в соотношении 1:1 крем-сыр и тунец в масле, добавляет рубленую кинзу, чуть-чуть зеленого лучка, сок и цедру лайма, соль и перец.

"Должна получиться насыщенная по вкусу намазуха такая, размешивайте просто вилочкой, ни в коем случае не блендерите ⚠️", - объясняет "Мастер Шеф" Мартыновская.

Раскрываем запеченные перцы, наполняем их начинкой и закрываем.

Выкладываем перец с начинкой на хрустящую гренку, можно также смазать ее запеченным чесноком.

"Мастер Шеф" Ольга Мартыновская добавила, что запеченные и очищенные перчики прекрасно хранятся в морозилке, так что это может быть отличная заначка на зиму.

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