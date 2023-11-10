Звезда "Мастер Шеф" Владимир Ярославский показал, как приготовить ризотто с тыквой.
Для этого рецепта "Мастер Шеф" Владимир Ярославский берет следующие ингредиенты ( на 2 большие порции):
- 120 г риса Арборио (можно заменить на Карнароли или Виалоне Нано)
- 30 г лука
- 40 г белого сухого вина
- 250 г нарезанной кубиком тыквы
- 15 г оливкового масла для жарки
- 35 г сливочного масла
- 80 г тёртого сыра пармезан
- веточку розмарина и тимьяна
- овощной бульон – на глаз (600г)
Лук "Мастер Шеф" Владимир Ярославский нарезает мелким кубиком и обжаривает на растительном масле до белого цвета. Затем добавляем в сковороду нарезанную кубиком тыкву и также немного обжариваем.
После этого шеф-повар добавляет рис, не промывая его, чтобы не вымыть крахмал, немного прогревает, добавляет сухое белое вино и выпаривает его.
Далее в несколько приемов "Мастер Шеф" Владимир Ярославский добавляет овощной бульон, немного подсаливает рис и готовит, часто помешивая деревянной лопаткой, примерно 21-23 минуты, а затем добавляет ароматные травы.
Когда рис еще достаточно плотный, но уже почти готовый, убираем веточки трав, снимаем ризотто с огня, добавляем сливочное масло и перемешиваем, добавляем тертый пармезан и снова перемешиваем до однородности.
"Мастер Шеф" Владимир Ярославский советует подавать ризотто сразу, посыпая тыквенными семечками, любым сыром дополнительно, поливая оливковым маслом.
Также шеф-повар предлагает экспериментировать, добавляя апельсиновую цедру, корицу или ваши любимые специи.
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