Звезда "Мастер Шеф" Владимир Ярославский показал, как приготовить ризотто с тыквой.

Для этого рецепта "Мастер Шеф" Владимир Ярославский берет следующие ингредиенты ( на 2 большие порции):

120 г риса Арборио (можно заменить на Карнароли или Виалоне Нано)

30 г лука

40 г белого сухого вина

250 г нарезанной кубиком тыквы

15 г оливкового масла для жарки

35 г сливочного масла

80 г тёртого сыра пармезан

веточку розмарина и тимьяна

овощной бульон – на глаз (600г)

Лук "Мастер Шеф" Владимир Ярославский нарезает мелким кубиком и обжаривает на растительном масле до белого цвета. Затем добавляем в сковороду нарезанную кубиком тыкву и также немного обжариваем.

После этого шеф-повар добавляет рис, не промывая его, чтобы не вымыть крахмал, немного прогревает, добавляет сухое белое вино и выпаривает его.

Далее в несколько приемов "Мастер Шеф" Владимир Ярославский добавляет овощной бульон, немного подсаливает рис и готовит, часто помешивая деревянной лопаткой, примерно 21-23 минуты, а затем добавляет ароматные травы.

Когда рис еще достаточно плотный, но уже почти готовый, убираем веточки трав, снимаем ризотто с огня, добавляем сливочное масло и перемешиваем, добавляем тертый пармезан и снова перемешиваем до однородности.

"Мастер Шеф" Владимир Ярославский советует подавать ризотто сразу, посыпая тыквенными семечками, любым сыром дополнительно, поливая оливковым маслом.

Также шеф-повар предлагает экспериментировать, добавляя апельсиновую цедру, корицу или ваши любимые специи.

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