Астролог назвала дни на этой неделе, в которые нужно быть особенно осторожными.

Астролог рассказала о важных астрологических аспектах на этой неделе и какое влияние они будут иметь на людей, пишет Politeka.net.

Так, 6-7 ноября Венера образует гармоничный тригон с Плутоном. Это, по словам астролога в телеграмм-канале Scorpio, повысит желание к интимным связям, будет способствовать успеху в романтических и финансовых областях.

Восьмого ноября – ингрессия Венеры в Весы. Этот аспект, говорит астролог, повысит желание обрести внутреннее равновесие.

«10.11 Ингрессия Меркурия в знак Стрелец придаст оптимизм, тягу к новым знаниям и путешествиям», - рассказала эксперт по прогнозам.

А вот 11 и 12 ноября следует быть очень осторожными.

"Марс образует точную напряженную оппозицию к Урану, что спровоцирует повышенный травматизм, поспешность, импульсивные действия, неожиданные события, нервозность", - предупреждает астролог.

Кроме того, возможны удары со стороны врага.

«Растет нервозность, и поберегите себя на выходных, желательно никуда не выбираться в эти дни», - говорит астролог.

Тем временем в Народном астрологическом университете составили прогноз войны РФ против Украины на 6 ноября. Так, астрологи определили этот день, как не очень благоприятный для оборонительных действий. Более того, прогноз отрицательный на ближайшие двое суток.

"Этот астрологический период испытывает каждого на личные человеческие качества, умения, которые нужны в военное время, мотивированность, сосредоточенность и сознание", - говорят астрологи.

Что касается наступательного ресурса, то, по словам астрологов, 6 ноября «ситуация благоприятна для наступательных действий и освобождения оккупированных территорий».

«На двое суток прогноз положительный, но с негативной динамикой», - добавили астрологи.

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