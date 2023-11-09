Евгений Клопотенко и фронтмен группы "Без Обмежень" Сергей Танчинец в эфире кулинарного проекта "Пекельні борошна" показали, как приготовить фиолетовые голубцы. Шоу вышло на YouTube-канале "СТБ" (чтобы посмотреть видео, пролистайте вниз).
Поскольку Сергей Танчинец не ест мясо, Евгений Клопотенко предложил два вида начинки – мясную и постную.
Для этого рецепта Евгений Клопотенко берет следующие ингредиенты:
- фиолетовая капуста – 1 шт.
- пшено - 200 г
- сметана – 100 г
- томатная паста - 100 г
- вода - 50 мл
- филе куриных окорочков
- соль
- ромашка (обычная, которую можно приобрести в аптеке)
Сначала Евгений Клопотенко вырезает кочерыжку и отваривает капусту 20 минут. Отварной капусте даем немного остыть, а затем разбираем ее на листья.
Половину голубцов шеф-повар готовит постными, а вторую половину – с добавлением мяса.
Чтобы приготовить постные голубцы, просто промываем пшено и плотно заматываем его в листья капусты. Для мясных так же промываем пшено, мясо нарезаем на кусочки, посыпаем ромашкой и солью. Плотно заворачиваем пшено и мясо в капустные листья.
Далее Евгений Клопотенко готовит заливку, смешивая сметану с водой и томатной пастой.
Выкладываем голубцы в форму для запекания, заливаем их томатно-сметанным соусом, накрываем фольгой и отправляем в разогретую до 180 градусов духовку на 1 час 30 минут.
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