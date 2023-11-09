Евгений Клопотенко и фронтмен группы "Без Обмежень" Сергей Танчинец в эфире кулинарного проекта "Пекельні борошна" показали, как приготовить фиолетовые голубцы. Шоу вышло на YouTube-канале "СТБ" (чтобы посмотреть видео, пролистайте вниз).

Поскольку Сергей Танчинец не ест мясо, Евгений Клопотенко предложил два вида начинки – мясную и постную.

Для этого рецепта Евгений Клопотенко берет следующие ингредиенты:

фиолетовая капуста – 1 шт.

пшено - 200 г

сметана – 100 г

томатная паста - 100 г

вода - 50 мл

филе куриных окорочков

соль

ромашка (обычная, которую можно приобрести в аптеке)

Сначала Евгений Клопотенко вырезает кочерыжку и отваривает капусту 20 минут. Отварной капусте даем немного остыть, а затем разбираем ее на листья.

Половину голубцов шеф-повар готовит постными, а вторую половину – с добавлением мяса.

Чтобы приготовить постные голубцы, просто промываем пшено и плотно заматываем его в листья капусты. Для мясных так же промываем пшено, мясо нарезаем на кусочки, посыпаем ромашкой и солью. Плотно заворачиваем пшено и мясо в капустные листья.

Далее Евгений Клопотенко готовит заливку, смешивая сметану с водой и томатной пастой.

Выкладываем голубцы в форму для запекания, заливаем их томатно-сметанным соусом, накрываем фольгой и отправляем в разогретую до 180 градусов духовку на 1 час 30 минут.

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