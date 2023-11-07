Евгений Клопотенко в эфире кулинарного проекта "Пекельні борошна", звездным гостем которого стал фронтмен группы "Без Обмежень" Сергей Танчинец, показал, как приготовить аутентичное украинское печенье "Гомула". Шоу вышло на YouTube-канале "СТБ" (чтобы посмотреть видео, пролистайте вниз).
Для этого рецепта Евгений Клопотенко берет следующие ингредиенты:
- пшеничная мука – 75 г
- овсяная мука – 175 г
- сливочное масло – 50 г
- яблоки – 2 шт.
- яйца – 4 шт.
- сахар – 80 г
Для соуса:
- сливочное масло – 20 г
- сахар – 30 г
- желтки – 2 шт.
Евгений Клопотенко предварительно запекает два яблока до готовности, а затем перебивает их в состояние пюре и перетирает через сито.
Смешиваем в одной емкости пшеничную и овсяную муку и просеиваем эту смесь через мелкое сито.
В муку добавляем сливочное масло и яблочное пюре, хорошо перемешиваем. Затем Клопотенко добавляет яйца, сахар и вымешивает массу до однородности.
Раскатываем тесто и с помощью стакана вырезаем из него лепешки – получится 9–10 штук.
Выкладываем печенье на противень, застеленный пергаментом, и выпекаем в разогретой до 180 градусов духовке 30 минут.
Подавать печенье "Гомула" Евгений Клопотенко рекомендует с соусом. Для этого смешиваем желтки, сахар и сливочное масло, ставим смесь на паровую баню и хорошо вымешиваем до однородности. После этого ставим соус в холодильник на 10 минут - на дольше не надо, потому что он может расслоиться.
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