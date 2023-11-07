Евгений Клопотенко в эфире кулинарного проекта "Пекельні борошна", звездным гостем которого стал фронтмен группы "Без Обмежень" Сергей Танчинец, показал, как приготовить аутентичное украинское печенье "Гомула". Шоу вышло на YouTube-канале "СТБ" (чтобы посмотреть видео, пролистайте вниз).

Для этого рецепта Евгений Клопотенко берет следующие ингредиенты:

пшеничная мука – 75 г

овсяная мука – 175 г

сливочное масло – 50 г

яблоки – 2 шт.

яйца – 4 шт.

сахар – 80 г

Для соуса:

сливочное масло – 20 г

сахар – 30 г

желтки – 2 шт.

Евгений Клопотенко предварительно запекает два яблока до готовности, а затем перебивает их в состояние пюре и перетирает через сито.

Смешиваем в одной емкости пшеничную и овсяную муку и просеиваем эту смесь через мелкое сито.

В муку добавляем сливочное масло и яблочное пюре, хорошо перемешиваем. Затем Клопотенко добавляет яйца, сахар и вымешивает массу до однородности.

Раскатываем тесто и с помощью стакана вырезаем из него лепешки – получится 9–10 штук.

Выкладываем печенье на противень, застеленный пергаментом, и выпекаем в разогретой до 180 градусов духовке 30 минут.

Подавать печенье "Гомула" Евгений Клопотенко рекомендует с соусом. Для этого смешиваем желтки, сахар и сливочное масло, ставим смесь на паровую баню и хорошо вымешиваем до однородности. После этого ставим соус в холодильник на 10 минут - на дольше не надо, потому что он может расслоиться.

Последние новости Украины:

Напомним, судья "Мастер Шеф" Ольга Мартыновская дала улучшенный рецепт фаршированных помидоров.

Как сообщала Politeka, "Мастер Шеф" Владимир Ярославский дал рецепт вкусного кисло-сладкого соуса.

Также Politeka писала, что Эктор Хименес-Браво из "Мастер Шеф" дал рецепт трендового блюда для завтрака.