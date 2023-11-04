Звезда шоу "Мастер Шеф" Ольга Мартыновская предложила украинцам рецепт невероятно вкусного и полезного супа, а также чипсов из капусты Кейл (кудрявой), ведь сейчас в разгаре ее сезон.

"Витамины, минералы, куча Кальция, антиоксиданты, фитонутриенты и всего 33 ккал на 100 граммов, прикинь?)😍 Ее можно морозить - она ​​становится слаще, дегидрировать - потом добавлять как специю. Готовить смузи, супы, пироги, салаты, песто, чипсы…", - советует "Мастер Шеф" Мартыновская.

Ольга Мартыновская

Чтобы приготовить чипсы из кейла, "Мастер Шеф" Ольга Мартыновская хорошо вымывает листья капусты, выкладывает их на противень, слегка смазывает растительным маслом, посыпает солью, копченой паприкой и кунжутом или другими любимыми специями. Отправляем противень в духовку, разогретую до 160 градусов, на 15-17 минут и готово.

"Супы 🍜 осенью и зимой - это мой гастрономический фетиш, я могу ежедневно ужинать каким-то овощным крем супом, без сливок, сыров и тд… чисто овощи! Это также один из моих секретов плоского животика", - пишет "Мастер Шеф" Ольга Мартыновская.

рецепт, "Мастер Шеф"

Для приготовления супа "Мастер Шеф" Ольга Мартыновская тушит в сотейнике на растительном масле лучок с чесноком. Туда же отправляем 1-2 картофелины, нарезанные тоненькими кусочками (можно заменить на батат, пастернак или корень сельдерея), и две большие горсти листьев капусты кейл, заливаем водой и провариваем все до готовности картофеля, а затем перебиваем блендером.

В конце добавляем соль, перец, сок лайма или лимона. Также вкусно подавать суп вместе с водорослями.

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