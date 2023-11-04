Победительница 3 сезона и судья кулинарного проекта "Мастер Шеф" Ольга Мартыновская подбросила идею простых, но очень вкусных и полезных блюд.

Звезда шоу "Мастер Шеф" Ольга Мартыновская предложила украинцам рецепт невероятно вкусного и полезного супа, а также чипсов из капусты Кейл (кудрявой), ведь сейчас в разгаре ее сезон.

"Витамины, минералы, куча Кальция, антиоксиданты, фитонутриенты и всего 33 ккал на 100 граммов, прикинь?)😍 Ее можно морозить - она ​​становится слаще, дегидрировать - потом добавлять как специю. Готовить смузи, супы, пироги, салаты, песто, чипсы…", - советует "Мастер Шеф" Мартыновская.

Чтобы приготовить чипсы из кейла, "Мастер Шеф" Ольга Мартыновская хорошо вымывает листья капусты, выкладывает их на противень, слегка смазывает растительным маслом, посыпает солью, копченой паприкой и кунжутом или другими любимыми специями. Отправляем противень в духовку, разогретую до 160 градусов, на 15-17 минут и готово.

"Супы 🍜 осенью и зимой - это мой гастрономический фетиш, я могу ежедневно ужинать каким-то овощным крем супом, без сливок, сыров и тд… чисто овощи! Это также один из моих секретов плоского животика", - пишет "Мастер Шеф" Ольга Мартыновская.

Для приготовления супа "Мастер Шеф" Ольга Мартыновская тушит в сотейнике на растительном масле лучок с чесноком. Туда же отправляем 1-2 картофелины, нарезанные тоненькими кусочками (можно заменить на батат, пастернак или корень сельдерея), и две большие горсти листьев капусты кейл, заливаем водой и провариваем все до готовности картофеля, а затем перебиваем блендером.

В конце добавляем соль, перец, сок лайма или лимона. Также вкусно подавать суп вместе с водорослями.

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