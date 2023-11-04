Гороскоп карт Таро для каждого знака зодиака доступен на 4 ноября.

Сегодняшний гороскоп карт Таро прибывает с Луной в Рыбах и Солнцем в Скорпионе.

Овен (21 марта – 19 апреля)

Карта Таро: Солнце.

Вау, Овен. Вы начинаете привлекать в свою жизнь лучших людей, чем когда-либо прежде. Вы заводите новых друзей и прекрасно проводите время.

Все, на что вы надеялись, будет продолжать происходить на вашем пути.

Телец (20 апреля – 20 мая)

Карта Таро: Восьмерка Кубков, перевернутая.

Внутри каждого человека есть тихий голос, который говорит вам все, что вам нужно знать о решениях, которые вам следует принять.

Происходит путаница. Решение? Успокойся.

Близнецы (21 мая – 20 июня)

Карта Таро: Сила

Никто не ожидает, что вы всегда будете сильными, но когда жизнь становится трудной, всегда идеально быть лучшим, кем вы можете быть в данный момент.

В хорошие или плохие времена совершенство заключается не в том, что вы можете сделать в соответствии с ожиданиями от вас других. Важно жить в соответствии с истиной того, где вы находитесь в данный момент.

Рак (21 июня – 22 июля)

Карта Таро: Рыцарь Кубков, перевернутая.

Одна из самых прекрасных вещей в вас также может стать бельмом на глазу — ваши эмоции. У тебя большие чувства, Рак, и они ведут тебя по жизненному пути. Но чувства могут быть настолько сильными, что затягивают и вас в пучину. Когда это произойдет, не забудьте отступить. Это может потребовать практики и времени, но со временем вы будете знать, что и как делать.

Лев (23 июля – 22 августа)

Карта Таро: Пятерка Пентаклей.

Когда твое сердце разбито на части, требуется время, чтобы снова собрать их воедино. Вы должны делать это по одному маленькому фрагменту за раз.

В конце концов, вы снова превратите свое сердце в один цельный кусок, но со шрамами, которые напоминают вам, что нужно было, чтобы добраться до него.

Дева (23 августа – 22 сентября)

Карта Таро: Десятка Пентаклей.

Здоровье действительно является богатством. Сегодня сделайте небольшой выбор, который вернет вас в то место, где вы будете чувствовать себя хорошо по отношению к себе и своему телу. Прогулка или хорошая тренировка никогда не будут ошибкой, а станут инвестицией в вашу жизнь в долгосрочной перспективе.

Весы (23 сентября – 22 октября)

Карта Таро: Двойка Мечей.

Даже самый маленький выбор может стать большой проблемой. Вы не всегда знаете, что и когда делать. Сегодня может показаться, что вопросов больше, чем ответов. Не волнуйтесь, если вы не уверены. Дела идут сами собой, как надо.

Скорпион (23 октября – 21 ноября)

Карта Таро: Дурак

Вы спешите вперед и не всегда принимаете во внимание советы, которыми делятся с вами другие. Хотя ваши друзья могут идти другим путем или путешествием, это не означает, что их предложения недействительны. Они могут видеть вещи с другой точки зрения, чем вы.

Стрелец (22 ноября – 21 декабря)

Карта Таро: Король Пентаклей, перевернутая.

Вы должны придерживаться того, во что верите, а иногда это означает принятие противоположной точки зрения вашего партнера. Нелегко осознавать, что вы родом из двух разных миров или что у вас несовместимое мышление.

Это не обязательно должен быть конец вашей любви, но может потребоваться время, чтобы прийти к компромиссу, который вам обоим понравится.

Козерог (22 декабря – 19 января)

Карта Таро: Король Жезлов, перевернутая.

Вы остро осознаете, какое влияние окажет ваш выбор. Возможно, вы не понимаете влияния некоторых из них, но в глубине души вы всегда будете занимать более высокую позицию.

Вы хотите подняться над шумом и быть тем, кто укажет путь. Это часто образует для вас одинокий путь, но вы не променяете его ни на что другое в мире.

Водолей (20 января – 18 февраля)

Карта Таро: Паж Мечей, перевернутая.

Молчание сейчас может показаться самым безопасным вариантом. Возможно, вам гораздо больше нравится слышать и слушать других, чем говорить свою собственную правду.

Однако не менее важно сообщить людям, что вы думаете. Делиться — это то, как вы способствуете более глубокой близости.

Рыбы (19 февраля – 20 марта)

Карта Таро: Десятка Кубков, перевернутая.

Когда вы размышляете о том, чего вы хотите от отношений, это мир и гармония. Вы надеетесь на настоящее общение и время, проведенное с лучшим другом, который действительно знает вас и хочет быть с вами таким, какой вы есть.

Источник: yourtango.

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