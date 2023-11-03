Давайте разберемся с этим: никто не хочет расставаться или прекращать отношения в ноябре, ни в этом году, ни в каком-либо другом году.

Расставание в конце года эмоционально и морально тяжело для тех, кто должен через это пройти, поэтому мы должны знать, что если это действительно то, что должно произойти, то это потому, что у нас нет другого выбора.

В этом случае расставание – это не просто трудный поступок. Это необходимость.

Когда Венера в оппозиции к Узлу, мы будем знать, что единственный способ исцелиться от всего, что причиняет нам боль, — это оставить ситуацию, которая нас ранит.

Все это начинает обретать смысл, и хотя это суровая реальность, мы может увидеть другую сторону, и именно там нам и нужно быть. Эти четыре знака зодиака оставят ноябрь с единым статусом.

Четыре знака зодиака разлюбили и разорвали отношения до конца ноября:

1. Овен

(21 марта – 19 апреля)

Это не значит, что вы задумали расстаться с человеком, с которым вы находитесь, но вам больше не интересно пытаться с этим человеком. Вы полагаете, что сейчас ноябрь, так зачем поддерживать фасад? То, что не сработало, теперь показывает признаки того, что это никогда не сработает, и вы это принимаете. Вы пытались, и, возможно, они тоже, но это подливает вам еще больше масла в огонь, поскольку теперь вы знаете, что попытки ни к чему не приведут вас обоих.

Вы хотите, чтобы ноябрь 2023 года был свободен от стресса, поскольку вы чувствуете, что уже взяли на себя достаточно дел на всю жизнь. Вы хотите снять стресс и расслабиться, и в течение этого месяца вы понимаете, что единственное, что мешает вам обрести спокойствие, — это человек, с которым вы состоите в отношениях. Ну, все это закончится в этом месяце. Вас это устраивает.

2. Скорпион

(23 октября – 21 ноября)

Что вас беспокоит в этом месяце, так это пугающее чувство срочности, как будто вам нужно что-то сделать СЕЙЧАС, а этого просто не происходит. Это может быть не связано с вашей личной жизнью, но это повредит вашей личной жизни.

Это не значит, что вы находитесь в основе всего этого, но это означает, что вам нужны перемены прямо сейчас, и единственный способ создать для себя что-то новое — это… избавиться от старого. И хотя вы не хотите думать о своем партнере как о «старом», вы начали ассоциировать его с прошлым и более пожилым образом жизни.

Они просто не перешли вместе с вами в СЕЙЧАС, и вы начали обижаться на них, поскольку чувствуете, что они вас сдерживают. Что ж, все изменится в этом месяце, когда вы разорвете эти отношения. Да, это грустно, но ты не видишь будущего с этим человеком, поэтому можешь покончить с этим прямо сейчас.

3. Козерог

(22 декабря – 19 января)

Расставание — это последнее, что ты хотел сделать… много лет назад, когда ты встретился с человеком, с которым ты сейчас. Поскольку уже почти конец года, вам не хочется этого делать... но вы это сделаете. И вы сделаете это только по этой причине: вы не хотите переносить эти отношения в новый год. Нужно знать, что морально ты справишься, а сама идея прокрастинации – это просто… пытка.

Вы и ваш человек давно не ладите. Вы чувствуете, что больше не совместимы во всех сферах, в которых пара должна быть совместима . Теперь, когда наступил ноябрь и ничего не изменилось, вы готовы положить этому конец. Но на этот раз ты справишься с этим. Они это знают, принимают, и хотя это никого не радует, это будет хороший ход.

4. Водолей

(20 января – 18 февраля)

Вы можете пойти любым путем в ноябре 2023 года, то есть остаться с человеком, на которого вы возмущаетесь просто за то, что он рядом, или вы можете закончить все в этом месяце и начать все заново и чисто. Вот в чем дело с тобой. Вы не любите перемен, но еще меньше любите быть несчастным, и вам придет в голову, что это несчастье станет только сильнее.

Хотя вам могут не нравиться перемены, вы склонны к спорадическим переездам, и вам будет довольно легко решить, что пришло время прекратить ваши отношения. Нет, это удобно, но ты знаешь, что это правильно.

Источник: yourtango.

Последние новости Украины:

Гороскоп по картам Таро на неделю с 30 октября по 5 ноября: что Вселенная подготовила для каждого знака Зодиака.

Как сообщала Politeka, названы самые заботливые знаки Зодиака: можно обращаться к ним за помощью в трудный день.

Также Politeka писала про топ-5 самых умных знаков Зодиака: астрологи составили рейтинг.