Четырем знакам китайского зодиака больше всего повезло в любви в ноябре 2023 года, для начала давайте посмотрим на любовные послания месяца для всех.

Что ты будешь делать со своей властью над чужим сердцем?

Удача может открыть вам путь вперед, но последствия могут быть хорошими или плохими в зависимости от выбранного направления, поэтому часто говорят: будьте осторожны со своими желаниями, чтобы не пожалеть об этом, когда поступите мудро.

Четыре знака китайского зодиака, которым больше всего повезет в любви в ноябре 2023 года:

1. Бык

(1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021, 2033)

Некоторым из вас это может даже показаться уютным костром и принести обстоятельства, людей и возможности, которые откроют ваше сердце и наполнят его ностальгией.

Если вы одиноки, в этом месяце вам очень повезет. Возможно, на днях вы даже встретите свою настоящую любовь , особенно во второй половине месяца. У вас будет больше шансов сделать это, когда вы находитесь в компании своих лучших друзей и близких.

Так что не пропускайте семейные встречи и другие мероприятия, которые объединяют вас всех. Какой бы ни была ваша история любви, путь вперед будет сильным только тогда, когда вы подумаете, как ваши романтические отношения повлияют на жизнь вас и ваших близких.

2. Лошадь

(1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014, 2026)

Ваша удача в любви в ноябре кажется сверхъестественной (невероятно хорошей!). Возможно, вы захотите посмотреть его, чтобы обнаружить скрытые послания, имеющие отношение к вашей личной жизни.

Если вы одиноки, велика вероятность, что вы уже знаете, кто ваша вторая половинка. Некоторые из вас потеряли контакт с этим человеком после того, как окончили среднюю школу. Другие сейчас взаимодействуют с ними, но еще не связались друг с другом. В какой бы ситуации вы ни находились, ваша удача в любви зависит от того, насколько вы рискнете в этом романе.

3. Петух

(1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017, 2029)

В ноябре твоя удача в любви огромна, но ты сам отвечаешь за ее направление. Судьба оставила дело в ваших руках. что ты собираешься с этим делать?

Если вы одиноки, в этом месяце вы можете почувствовать разрыв между двумя разными аспектами своей жизни. Возможно, это любовь и ваша семья, любовь и карьера или любовь и забота о себе. Ответ не «или-или». Это где-то посередине между обоими вариантами. Если вы чувствуете замешательство, выполните глубокую медитацию, держа в руках прозрачный кристалл кварца. Вы узнаете, как сбалансировать эти аспекты своей жизни и максимизировать свои благословения.

4. Свинья

(1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019, 2031)

В некоторые дни вы можете чувствовать себя возбужденным, как воздушный змей, или головокружительным, как влюбленный щенок! Это хорошая новость, особенно если вы планируете отпуск со своими лучшими друзьями или второй половинкой.

Если вы одиноки, удача подарит вам в этом месяце потрясающие перспективы. Они не придут к вашему порогу. Вам придется встретиться с ними на полпути, будь то в коридоре за пределами лекционного зала, битком набитом баре, милой праздничной гостинице или во время катания на картинге с лучшими друзьями. Возьмите на себя ответственность за свою удачу , и пусть игры начнутся!

Источник: yourtango.

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