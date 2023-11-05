Ноябрь 2023 года готовит много хорошего для трех знаков Зодиака - это месяц, который потребует от вас назвать свои привязанности и проявить их, будь то люди, хобби или мечты.

Основные астрологические влияния в ноябре — ретроградный Юпитер в Тельце и Юпитер в оппозиции к Солнцу в Скорпионе.

Они напоминают нам, что существует тонкая грань между нетрадиционностью и глупостью.

Первые толкают мир вперед и привносят новые идеи. Последнее открывает путь к заблуждениям.

Пока вы балансируете между тем, что вы знаете, и необходимостью удовлетворить свое любопытство, в этом месяце вы будете на позитивной стороне нетрадиционного.

Три знака зодиака с лучшими гороскопами на месяц на ноябрь 2023 года:

1. Стрелец

(22 ноября – 21 декабря)

Стрелец, ваше терпение будет вознаграждено в ноябре. Плоды вашего труда также будут готовы к сбору урожая. Не позволяйте никому обмануть вас в последнюю минуту. Вам будет полезно узнать больше о мире и, возможно, даже рассмотреть возможность получения высшего образования для достижения своих целей.

Для некоторых из вас ваши друзья станут источником большой радости в этом месяце. Так что проводите с ними как можно больше времени и планируйте поездки в места, которые вы никогда не исследовали, если к команде присоединятся ваши близкие люди. Даже лучше!

2. Овен

(21 марта – 19 апреля)

Ноябрь будет для тебя милым и очаровательным месяцем, Овен. Вы получите огромную радость от общения с людьми, будь то друзья, члены семьи, хорошие знакомые или даже случайные незнакомцы, излучающие хорошее настроение. Некоторым из вас будет полезно заполнить свой социальный календарь в этом месяце, чтобы в вашу жизнь появилось больше возможностей.

В этом месяце вы также будете более продуктивны, чем обычно. Так что следите за призом в любой области жизни, на которой вы хотите сосредоточиться, и позвольте космическим силам помочь вам попасть в яблочко. Особенно хорошо вы добьетесь успеха, работая вместе с другими людьми.

3. Лев

(23 июля – 22 августа)

Лев, ноябрь укрепит вашу решимость и покажет, из чего вы сделаны. Некоторые могут даже осознать, что вы гораздо более интуитивны, чем вы себе представляли. Так что придержите свой совет в этом месяце и посмотрите, как все пойдет у вас.

Не отказывайтесь от отстаивания своих ценностей и точки зрения, особенно в ситуациях, требующих обсуждения или творческих. Ваша позиция так же верна, как и чья-то еще. Возможно, вы даже одержите верх над ними, установив режим на будущее.

Просто следите за своими финансами и пристрастиями в этом месяце, поскольку для вас это отмечено как красный флаг. Воспринимайте это как инвестицию в свое будущее. В конце концов, пропустить несколько дорогих ужинов не так уж и плохо, если сэкономленные деньги позволят вам профинансировать свой страстный проект или бизнес.

Источник: yourtango.

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