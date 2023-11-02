Звезда шоу "Мастер Шеф" Ольга Мартыновская предложила украинцам приготовить картофель фондан (из французского «тающий»), еще его называют конфи.

"Фондан – это характеристика текстуры, консистенции. То есть очень нежная, тающая во рту. А конфи – это техника приготовления – когда продукт полностью находится в жире, неважно каком – растительном или животном, и очень медленно при низкой температуре томится. Обычно, когда мы конфитуем продукт он и получается тающий", - пояснила "Мастер Шеф" Ольга Мартыновская.

Для этого рецепта можно брать и обычный картофель, и батат. Чистим его и нарезаем любыми кусочками: дольками, цветками, турне... Заливаем картофель маслом с чесноком, розмарином или шалфеем, добавляем соль и перец. Ставим либо в разогретую до 160 градусов духовку, либо готовим на очень умеренном огне в сотейнике на плите.

"Повторюсь, важно - малый огонь и побольше времени. Результат - берешь в рот картофель и он просто от прикосновения к небу растворяется в нежнейшее пюре. в Le Cordon Bleu мы готовили ее в утином жире – это тот еще кайфец", - пишет "Мастер Шеф" Ольга Мартыновская.

Подавать такой картофель "Мастер Шеф" Ольга Мартыновская советует вместе с жареным утиным филе: "Поистине сезонное сочетание осенью - картофель, масло, утка".

Также судья "Мастер Шеф" Мартыновская добавила, что масло можно использовать повторно.

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