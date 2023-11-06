Звезда шоу "Мастер Шеф" Ольга Мартыновская поделилась простым рецептом десерта "Павлова".

"Нам всего-навсего надо приготовить французскую меренгу. Стандартное соотношение для нее - 1:1:1, супер легко запомнить. Это одинаковое количество яичного белка: сахара: сахарной пудры", - объясняет судья "Мастер Шеф" Мартыновская.

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Для этого рецепта "Мастер Шеф" Ольга Мартыновская берет следующие ингредиенты:

150 г яичных белков

150 г сахара

150 г сахарной пудры

2 г соли

5 г лимонного сока

"Мастер Шеф" Ольга Мартыновская взбивает белки, добавляет соль и лимонный сок. Когда появится мягкая пенка, постепенно всыпаем сахар. А в самом конце добавляем сахарную пудру и аккуратно перемешиваем массу.

Меренгу просто выкладываем на противень, застеленный пергаментом, или синиконовый коврик и растягиваем ее ножом или лопаткой по всей плоскости.

Выпекать меренгу нужно в разогретой до 130 градусов духовке 30 минут, а затем охлаждаем ее и ломаем а произвольные куски.

"Кремом может быть смесь маскарпоне, сахарной пудры, сливок и лимонного или лаймового сока и цедры. Или филадельфия и немного белого шоколада, мороженого или сорбета. Помните, что меренга - это воздух и сахар! Чистый сахар! Поэтому крем готовьте минимально сладким", - советует "Мастер Шеф" Ольга Мартыновская.

Можно также подавать меренгу с густым йогуртом и любимыми ягодами.⠀

Этот десерт не нужно класть в холодильник, меренгу лучше просто поломать на большие куски и держать в закрытом пищевом боксе в сухом месте (7-10 дней).

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