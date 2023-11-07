Победительница и судья кулинарного проекта "Мастер Шеф" Ольга Мартыновская поделилась оригинальным и вкусным рецептом для завтрака.

Звезда шоу "Мастер Шеф" Ольга Мартыновская предложила приготовить необычный завтрак, которого вы еще точно не пробовали - гречневую галету с копченой килькой.

Для этого рецепта "Мастер Шеф" Ольга Мартыновская берет следующие ингредиенты:

⠀

• 100 г гречневой муки

• 60 г пшеничной муки

• 2 яйца

• 200 мл молока

• 200 мл минеральной газировки

• щепотка соли

• щепотка сахара

• 2 ст. л. растительного масла

Для начинки нам понадобятся:

• 1 яйцо

• 50 г кильки в масле

• 50 г твердого сыра типа Пармезан

Сначала "Мастер Шеф" Ольга Мартыновская готовит саму галету - гречишный блин. Для этого перемешиваем гречневую и пшеничную муку, затем добавляем 2 яйца, половину молока и вымешиваем массу венчиком.

Постепенно вливаем остальное молоко и газировку, добавляем соль, сахар, растительное масло и хорошо перемешиваем тесто.

"Мастер Шеф" Ольга Мартыновская жарит галету на антипригарной сковороде. Переворачивать блин нужно очень осторожно. Шеф-повар объяснила, что из-за того, что гречневые блины содержат мало глютена, они легко рвутся.

На середину блина "Мастер Шеф" Ольга Мартыновская насыпает тертый сыр, а края галеты заворачивает в центр. Жарим яичницу из одного яйца так, чтобы желток остался жидким.

В конце выкладываем на гречневую галету с сыром яичницу, а сверху кильку по вкусу.⠀

Последние новости Украины:

Напомним, судья "Мастер Шеф" Ольга Мартыновская дала улучшенный рецепт фаршированных помидоров.

Как сообщала Politeka, "Мастер Шеф" Владимир Ярославский дал рецепт вкусного кисло-сладкого соуса.

Также Politeka писала, что Эктор Хименес-Браво из "Мастер Шеф" дал рецепт трендового блюда для завтрака.