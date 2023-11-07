Звезда шоу "Мастер Шеф" Ольга Мартыновская предложила приготовить необычный завтрак, которого вы еще точно не пробовали - гречневую галету с копченой килькой.
Для этого рецепта "Мастер Шеф" Ольга Мартыновская берет следующие ингредиенты:
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• 100 г гречневой муки
• 60 г пшеничной муки
• 2 яйца
• 200 мл молока
• 200 мл минеральной газировки
• щепотка соли
• щепотка сахара
• 2 ст. л. растительного масла
Для начинки нам понадобятся:
• 1 яйцо
• 50 г кильки в масле
• 50 г твердого сыра типа Пармезан
Сначала "Мастер Шеф" Ольга Мартыновская готовит саму галету - гречишный блин. Для этого перемешиваем гречневую и пшеничную муку, затем добавляем 2 яйца, половину молока и вымешиваем массу венчиком.
Постепенно вливаем остальное молоко и газировку, добавляем соль, сахар, растительное масло и хорошо перемешиваем тесто.
"Мастер Шеф" Ольга Мартыновская жарит галету на антипригарной сковороде. Переворачивать блин нужно очень осторожно. Шеф-повар объяснила, что из-за того, что гречневые блины содержат мало глютена, они легко рвутся.
На середину блина "Мастер Шеф" Ольга Мартыновская насыпает тертый сыр, а края галеты заворачивает в центр. Жарим яичницу из одного яйца так, чтобы желток остался жидким.
В конце выкладываем на гречневую галету с сыром яичницу, а сверху кильку по вкусу.⠀
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