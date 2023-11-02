За старые подставные фигуры под елку "Дед Мороз" и "Снегурочка" в Украине платят 11 тысяч гривен.

Стоимость этих старых вещей зависит от года выпуска, материала, состояния, производителя и редкости.

История подставных Деда Мороза и Снегурочки

В Советском Союзе празднование Нового года было особенной традицией. Главными героями празднований были Дед Мороз и Снегурочка. Дед Мороз – это добрый сказочный дедушка, похожий на Санта Клауса, а Снегурочка – его внучка и помощница.

Во время празднований на улицах советских городов и сел появлялись подставные фигуры Деда Мороза и Снегурочки. Эти фигуры обычно изготовлялись из папье-маше или других доступных материалов. Дед Мороз имел длинные белые волосы и седую бороду, одетый в красный костюм, похожий на имеющий Санта Клаус. Он носил большую сумку с подарками для детей.

Снегурочка была одета в белое платье и имела длинные белые волосы. Она помогала Деду Морозу раздавать подарки и делать добрые дела. Фигура Снегурочки также украшала новогоднюю елку.

Сколько стоят подставные фигуры "Дед Мороз" и "Снегурочка" сейчас

За Деда Мороза с фабрики Победа просят 4 тысячи 400 гривен . "Победа" была одной из самых известных советских фабрик, которая производила разнообразные товары, включая новогодние украшения. Фигуры "дед мороза" производились на этой фабрике на протяжении многих лет, и они могут иметь большую историческую ценность для коллекционеров, особенно для тех, кто интересуется историей Советского Союза.

Советская "Снегурочка" из ваты, бумаги, стружки и пресс-опилки стоит 6 тысяч 600 гривен . Украшения, изготовленные из таких материалов, как вата, бумага, стружка и пресс-опилки, не очень устойчивы ко времени, и многие из них уже исчезли или повредились. Поэтому хорошо сохранившиеся экземпляры становятся редкими, что делает их более ценными для коллекционеров.

Две фигуры "Деда Мороза и Снегурочки" продают за 11 тысяч гривен . Они изготовлены из разных материалов и не имеют указанного места производства. Поэтому причина такой цены точно не известна.

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