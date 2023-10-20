Сервіз “Рибки” колись мала вдома чи не кожна родина, але до цих пір мало хто знає, як його використовувати та скільки можна на ньому заробити, якщо продати.

За радянських часів цей сервіз був просто прикрасою, яка припадала пилом. Дуже мало людей знали справжнє його призначення. Більше того, люди того періоду навряд чи очікували, скільки він буде коштувати зараз. Politeka розповість, як же правильно використовувати “рибок” та які суми можна за них отримати.

Для чого призначений сервіз “Рибки”

У складі сервізу є кухоль у формі коропа та шість “мальків” із порцеляни. Найбільша рибина призначена для зберігання алкоголю після того, як пляшка, де він зберігався раніше, була відкрита. Стандартний об’єм такої посудини становить 700 мл. А от об’єм стопок - 30 мл.

Отже, простими словами, сервіз “Рибки” - це кухоль і стопки, що призначені для святкувань. Однак багато осіб, яким доводилося використовувати цей посуд на практиці, були не дуже ним задоволені. Вони зазначали, що вся рідина з нього витікає. Саме тому сервіз часто стояв у домівках просто як гарний сувенір.

Яка історія сервізу “Рибки”

Вигадав славнозвісний посуд художник із Грузії Барамідзе Абесалом Давидович, що мешкав у Ризі. Було це в 1950 році. На жаль, світлин першого сервізу автора немає, але подейкують, що він був виконаний у білому та золотому відтінках.

У 1956-1959 роках сервіз часто брав участь в різноманітних керамічних виставках. А вже з 1960 його почали виробляти в Тбілісі та Ризі. В Україні він почав набирати популярності з 1961 року, після виготовлення на заводах Хмельниччини та Житомирщини.

“Сімейство коропів” продавалося в біло-червоному і біло-синьому варіантах. Кухоль можна було придбати за близько 3 рублі, а стопки продавалися за 50 копійок. Із продажів такий посуд не виходив приблизно 30 років.

Скільки зараз коштує сервіз “Рибки”

Такий сервіз у наш час можна придбати за різними сумами. Його вартість може становити від кілька сотень, до 10 тисяч гривень.

Продавець може встановлювати ціну, залежно від стану та місця виготовлення посуду. Ті, хто колекціонують такі речі, дуже полюбляють сервізи з печатками від популярних радянських керамічних заводів.



Окрім того, якщо ви власник “рибок” із дуже рідкісним кольором, наприклад бузкового, то ви можете просити за них значно більше.

Є припущення щодо того, що в подальшому сервіз “Рибки” стане ще більш цінним та зросте в ціні.

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