За старые советские плюшевые игрушки коллекционеры в Украине готовы отдавать от 2 до 6 тысяч гривен.

Цена советских игрушек зависит от раритетности, состояния, марки, производителя и многих других факторов. Politeka узнала стоимость самых популярных изделий.

История советских плюшевых игрушек

В первый период существования Советского Союза (1920-1930-е годы), плюшевые игрушки изготовлялись в основном собственноручно, и это было дело семейное. Постепенно, благодаря развитию массового производства, стали производить плюшевые игрушки на заводах. Первые плюшевые игрушки были простыми куклами и животными, но со временем ассортимент расширялся.

Известность советских плюшевых игрушек росла благодаря их доступности и низкой цене. Дети повсюду могли иметь такие игрушки и стали символом детства для поколений советских граждан. Обычно это были мягкие мишки, кролики, котики и другие животные, украшавшие детские комнаты и становившиеся любимыми товарищами детей.

Сколько сейчас стоят советские плюшевые игрушки

Большого плюшевого медведя продают за 2 тысячи 100 гривен . Он имеет плюшевый наполнитель, а также несколько поврежден. Советские плюшевые медведи имеют характерный ретро-дизайн, который может быть интересен коллекционерам, которые ценят винтажные вещи и старинные игрушки.

Еще один плюшевого медведя продают 3 тысячи 500 гривен . Он в отличном состоянии. Имеет длину 38 сантиметров. Это еще одна плюшевая игрушка, которая может привлекать коллекционеров своим дизайном.

Очень редкую плюшевую игрушку "Олененок Бемби" продают за 5 тысяч 850 гривен . На цену влияет именно редкость "оленя", а также хорошее состояние. Плюшевые игрушки, сохранившиеся в хорошем состоянии, обычно ценятся выше, поскольку они представляют большую ценность для коллекционеров.

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